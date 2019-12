Attaque contre un rabbin près de New York : un suspect arrêté et inculpé

Le gouverneur de l'Etat américain de New York, Andrew Cuomo, a qualifié d'«acte terroriste» l'attaque à l'arme blanche survenue samedi soir dans la résidence d'un rabbin près de New York, au cours de laquelle cinq personnes ont été blessées. Un suspect a été inculpé dimanche de cinq chefs d'accusation

«Nous avons d'importants crimes motivés par la haine que nous combattons, mais je pense que nous sommes maintenant au-delà de ça. Je pense que c'est un acte terroriste. Je pense que c'est du terrorisme intérieur. Ils veulent imposer la peur. Ils sont motivés par la haine», a-t-il déclaré à la presse en arrivant sur place dimanche matin. Plusieurs personnes ont été blessées samedi soir lors d'une attaque à l'arme blanche contre la résidence d'un rabbin près de New York, a annoncé une association juive.

«Un appel est arrivé faisant état d'une attaque de masse à l'arme blanche» contre «la résidence d'un rabbin hassidique», a déclaré sur Twitter cette association juive orthodoxe, l'OJPAC (Orthodox Jewish Public Affairs Council).

«Cinq personnes blessées par arme blanche, toutes des juifs hassidiques, ont été transportées vers des hôpitaux locaux», a indiqué l'association. L'OJPAC a précisé que deux des blessés étaient dans un état critique.

La télévision CBS a de son côté affirmé qu'un homme armé d'une machette avait fait irruption dans la maison de ce rabbin, situé à Monsey, à 50 km au nord de New York, où des personnes s'étaient rassemblées à l'occasion de la célébration de la fête juive de Hanouka. L'assaillant est parvenu à poignarder au moins trois personnes présentes avant de prendre la fuite, selon cette même source. Monsey abrite une importante communauté juive.

Selon Yossi Gestetner, co-fondateur de l'OJPAC pour la région de la vallée de l'Hudson, interrogé par le New York Times, l'une des victimes est le fils de ce rabbin. «Il y avait plusieurs dizaines de personnes dans la maison. C'était une célébration de Hanouka», a encore déclaré M. Gestetner.

Le suspect arrêté et inculpé

Le suspect, Grafton Thomas, 37 ans, a comparu devant la justice lors d'une audience préliminaire en fin de matinée. Cinq chefs d'accusation pour «tentative d'homicide» et un pour «cambriolage» ont été retenus contre lui, a indiqué dans un communiqué la police locale, précisant que sa caution avait été fixée à cinq millions de dollars. Grafton Thomas est accusé d'avoir pénétré samedi soir, lors de la fête juive de Hanouka, dans la maison d'un rabbin de Monsey, ville située à 50 km au nord de New York, avec une arme blanche.

«Un grand couteau, comme une machette ou un sabre», selon le témoignage dimanche devant la presse de Joseph Gluck, qui se trouvait dans la maison lors de l'agression. «Il a commencé à frapper les gens à droite et à gauche», a-t-il raconté, ajoutant lui avoir jeté une table basse pour attirer son attention et lui faire quitter la maison. L'agresseur, qui a essayé de pénétrer dans une synagogue voisine, a pris la fuite après l'attaque, avant d'être arrêté par la police. Il a plaidé non coupable et comparaitra de nouveau le 3 janvier.

Plusieurs attaques à caractère antisémite ont eu lieu ces dernières années aux Etats-Unis. Le 10 décembre, une fusillade dans une épicerie casher de Jersey City dans la banlieue de New York avait fait quatre morts, et les deux attaquants avaient été abattus. La police avait qualifié cette attaque d'«acte de terrorisme intérieur alimenté par l'antisémitisme et par des vues anti-forces de l'ordre».