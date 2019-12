Attaque près de New York : Trump appelle à «éradiquer» le «fléau de l'antisémitisme»

Donald Trump a appelé dimanche à «éradiquer» le «fléau de l'antisémitisme», au lendemain d'une attaque samedi soir dans la maison d'un rabbin à Monsey, près de New York, qui a fait cinq blessés.

«L'attaque antisémite à Monsey, New York, lors de la septième nuit de Hanouka, est horrible. Nous devons tous nous réunir pour combattre, défier et éradiquer le fléau néfaste de l'antisémitisme», a tweeté le président américain.

The anti-Semitic attack in Monsey, New York, on the 7th night of Hanukkah last night is horrific. We must all come together to fight, confront, and eradicate the evil scourge of anti-Semitism. Melania and I wish the victims a quick and full recovery.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2019