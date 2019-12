En Australie, une cycliste sauve un koala assoiffé

Lors d'une balade, un groupe de cyclistes dans l’État d’Australie-Méridionale, au sud du pays, s'est arrêté à la découverte d’un koala assoiffé sur la route, vendredi 27 décembre.

Avec les forts épisodes caniculaires, l'animal était en danger. Il a réclamé de l’eau aux Australiens, ce qu’une cycliste s’est empressée de faire en lui donnant sa gourde. L’animal a grimpé sur le devant du vélo pour s'abreuver. Les températures atteignaient les 42 degrés Celsius dans la région.

Le pays en proie à des incidies destructeurs

«Alors que je descendais de mon vélo, ce koala s’est approché de moi et est monté sur mon vélo pendant que je lui donnais de l’eau», a témoigné la sportive sur son compte Instagram. «Il y avait environ une douzaine de cyclistes autour de moi qui regardait la scène, tous des hommes, et plusieurs ont dit que c’était la plus belle chose dont ils avaient été témoins. Quelle expérience merveilleuse», a-t-elle ajouté.

Les cyclistes ont profité de cet événement pour féliciter les pompiers australiens qui tentent d’éteindre les nombreux feux de brousse qui ravagent actuellement la côte Est. Les incendies ont déjà fait dix morts dans le pays et ont brûlé 800 maisons, depuis le mois de septembre.

Considérés comme l’un des emblèmes de l’Australie, les koalas font parties des premières victimes des grands incendies. Avec la destruction de 30% de leur habitat, l’État de Nouvelle-Galles du Sud aurait perdu 30% de ses spécimens, selon Sussan Ley, la ministre de l’Environnement.