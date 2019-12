Les Pays-Bas ne veulent plus qu'on les appelle la Hollande

En 2020, ne dites plus Hollande mais Pays-Bas. Le pays des tulipes ne veut plus être appelé par ce surnom inexact qui lui fait du tort sur le plan touristique.

En octobre dernier, les Pays-Bas prenaient la décision d'arrêter de promouvoir leur pays à l'étranger en utilisant le mot «Hollande» comme le remarquait le site DutchNews.nl. A partir de janvier 2020, la communication officielle du pays utilisera désormais le nom de «Pays-Bas». Et ce pour une raison très simple. La Hollande ne représente que deux provinces (la Hollande-Septentrionale et la Hollande Méridionale) des 12 que compte le pays. Deux provinces puissantes économiquement et symboliquement puisqu'elles contiennent Amsterdam et La Haye. Le surnom de «Hollande» a, au fil des années, pris de plus en plus d'importance.

Ce changement est initié afin d'encourager les touristes à se déployer sur la totalité du territoire néerlandais et pas seulement sur Amsterdam, qui concentre, pour l'instant, l'afflux de visiteurs. «C'est un peu bizarre de faire uniquement la promotion d'une petite partie du pays à l'étranger», a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères néerlandais à l'agence de presse EFE.

Pour accompagner cette modification de stratégie, le gouvernement a également décidé de moderniser le logo du pays pour la somme de 200.000 euros. Si le orange reste le même, la tulipe disparait au profit des lettres N et L, qui toutes les deux forment désormais la célèbre plante qui représente le pays.

L'Eurovision, à Rotterdam en mai, et les Jeux olympiques de Tokyo fin juillet seront l'occasion d'afficher aux yeux du monde entier ce changement de nom.