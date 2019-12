Plus de seize tonnes de cannabis saisies au Maroc

La police marocaine a annoncé la saisie, lundi au port de Tanger-Med (nord), de 16,2 tonnes de résine de cannabis dissimulées dans un camion en partance pour l'Europe.

La drogue était cachée dans des caisses en bois, à bord d'une remorque reliée à un camion de transport international immatriculé au Maroc, a précisé la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Le chauffeur, un Marocain âgé de 35 ans, a été placé en garde à vue, et une enquête a été ouverte pour «arrêter toutes les personnes impliquées dans ce réseau criminel et déterminer ses éventuelles ramifications au Maroc et en Europe», selon la même source.

Les saisies de cannabis sont fréquentes dans le royaume, l'un des principaux producteurs mondiaux et exportateurs de résine de cannabis, selon l'Office de l'ONU contre la drogue et le crime (ONUDC).

La superficie des cultures, concentrées dans le nord du pays, n'est pas connue, pas plus que les volumes produits, faute de données officielles.

La police marocaine a saisi en 2019 quelque 179 tonnes de cannabis contre une cinquantaine une année auparavant, selon un bilan officiel présenté lundi dernier.