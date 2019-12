Pourquoi les premiers cookies de l'espace ne seront-ils pas mangés ?

Des bons cookies que personne n'a le droit de goûter. Pour Noël, les astronautes de la Station spatiale internationale ont cuisiné ces pâtisseries avec leur tout nouveau four reçu en novembre.

Mais le but n'était pas, comme l'a annoncé avec humour l'une des membres d'équipage, de laisser les gâteaux et un verre de lait pour le Père Noël, mais bien de tester les possibilités de cuisine dans l'espace. Grâce au four qui s'adapte à la microgravité, les cookies ont été cuits, avant d'être scellés et renvoyés sur Terre pour des analyses poussées.

La NASA ne voulait en effet prendre aucun risque en faisant manger à ses astronautes une nourriture qui n'a pas été minutieusement observée, surtout qu'il s'agit de la première cuisinée de la sorte. S'il n'est donc pas possible de savoir quel goût possèdent les cookies, la recette a néanmoins pu être perfectionnée.

En effet, le temps de cuisson n'était, semble-t-il, pas encore maîtrisé par les membres de la Station spatiale internationale. D'abord pâteux puis trop cuits, il aura fallu plusieurs essais avant d'arriver à l'effet escompté.

Le but de la manoeuvre est de réussir à mettre en place des outils de cuisine, alors que les projets de colonisation de la Lune ou de voyages sur Mars sont de plus en plus présents. Réussir à produire et à cuisiner de la nourriture sur place est en effet crucial. L'aller-retour en direction de la planète rouge prend ainsi près de deux ans. Dans ces conditions, embarquer suffisamment de vivres pour plusieurs astronautes est une tâche difficile à réaliser.