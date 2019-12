Royaume-Uni : des jumeaux d'une émission de téléréalité retrouvés pendus à un arbre

Des frères jumeaux d’une émission de téléréalité britannique ont été retrouvés pendus à un arbre ce samedi 28 décembre dans un bois situé dans le Kent, au sud-est de Londres.

Agés de 32 ans, Billy et Joe Smith s’étaient fait connaître en participant à la série documentaire «My Big Fat Gypsy Wedding», qui explore la vie et les traditions de plusieurs familles de gens du voyage.

Interrogée par le Telegraph, Phoebe Charleen Smith, une cousine, a affirmé que Joe Smith était atteint d’un cancer, ce qui avait profondément affecté son frère Billy. D’autres membres de la famille ont également confié au quotidien qu'ils souffraient de dépression depuis quelque temps.

«tu étais si pur, si génial»

Phoebe Charleen Smith a ajouté que sa famille avait trouvé un mot sur lequel ils disaient vouloir que «ça se passe comme ça» et que «nous les trouverions dans le bois où ils jouaient avec la famille» étant plus jeunes.

Sur les réseaux sociaux, leurs proches et de nombreuses personnalités ont tenu à leur rendre hommage, à l'image de Paddy Doherty, l'une des stars de l'émission, qui a écrit : «Priez pour ces deux âmes, qu'ils reposent en paix».

L’équipe de production de l’émission version américaine a également réagi sur Facebook : «Nos pensées vont à la famille et aux amis des frères et sœurs Bill et Joe Smith en cette période difficile.», peut-on lire.

La compagne de Billy, Kristina Delaney, a de son côté expliqué qu'elle avait vécu le «jour le plus dur» de toute sa vie. «Tu avais fait de moi la fille la plus heureuse», a-t-elle ajouté, avant de poursuivre, «repose en paix Bill parfait, tu étais si pur, si génial».