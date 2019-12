Donald Trump attend de l'Irak qu'il protège l'ambassade américaine à Bagdad

Après l'escalade de violences de ces derniers jours entre les brigades du Hezbollah et l'armée américaine à Bagdad, Donald Trump a indiqué qu'il attendait des forces irakiennes qu'elle protège l'ambassade des Etats-Unis. Le bâtiment a été pris d'assaut par des manifestants dans la capitale irakienne.

«Nous attendons de l'Irak qu'elle utilise ses forces pour protéger l'ambassade, et ils en ont été informés!», a-t-il déclaré sur Twitter, accusant Téhéran d'être derrière ces violences. «L'Iran orchestre une attaque contre l'ambassade américaine en Irak. Ils seront tenus pour pleinement responsables», a-t-il ajouté.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019