Il retrouve 25 ans après le jeu qu'il avait créé à l'âge de 12 ans

Quand la magie d’internet opère à Noël. Un joueur a eu la surprise de retrouver un jeu vidéo qu’il avait créé à l’âge de 12 ans, soit il y a 25 ans.

Rick Brewter, l'un des créateurs du logiciel Paint.net, avait mis plus de six mois à développer son jeu, intitulé The Golden Flute IV : The Flute of Immortality. Le but ? Acheter des potions, des sorts et des armures pour se défendre contre ses ennemis.

Pour le concevoir, il s'était inspiré de l'ouvrage de Delton T. Horn, «Golden flutes & great escapes», qui détaille les étapes pour écrire un jeu d’aventure, ainsi que des jeux vidéo du studio Sierra Games. Une fois terminé, il a mis son jeu sur un disque dur et effectué une copie qu’il a envoyée à son cousin.

Malheureusement, son disque dur est tombé en panne. Il a donc demandé à son cousin s’il avait conservé l’unique copie de The Golden Flute IV, mais il ne lui a jamais répondu. Rick Brewter en a déduit qu'il l'avait perdu pour toujours. Mais c’était sans compter le pouvoir des réseaux sociaux.

The Hero's Quest series, aka Quest for Glory, ended up being my favorite. The Golden Flute 4 takes some inspiration from it. You can see that in its use of the word "Hero" and in the "Choose Your Hero" screen, and in the monster battles. pic.twitter.com/c2UideJ8pq

