Les 5 événements mondiaux à suivre en 2020

Des élections, des manifestations, des procès historiques... L'année 2020 ne devrait pas être beaucoup plus calme que la précédente sur le plan international. Les dossiers à très forts enjeux sont nombreux, et pourraient redéfinir durablement le paysage diplomatique à l'aube d'une nouvelle décennie.

Les élections américaines

Plus l'on se rapproche du 3 novembre et du scrutin pour élire le prochain président des Etats-Unis, plus l'élection prend des airs de référendum «pour ou contre Donald Trump». Le nom de l'adversaire du républicain n'est pas encore connu, et ne devrait pas être officiel avant la convention nationale des démocrates organisée du 13 au 16 juillet 2020. Le premier semestre de l'année sera donc consacré à la primaire, avant les débats et la campagne nationale pour la présidentielle. Une année chargée, d'autant que Donald Trump sera en procès politique au Sénat à partir de janvier.

Le procès d'Harvey Weinstein

Il s'agit peut-être du procès judiciaire qui deviendra, déjà, le plus médiatisé de la nouvelle décennie. L'ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein doit faire face à la justice pour des accusations de viols et d'agressions sexuelles. Les révélations sur ses pratiques avaient engendré une vague de libération de la parole, symbolisée par le mouvement #MeToo.

Le procès prévu début janvier s'annonce tendu et spectaculaire. Harvey Weinstein sera d'ailleurs défendu par Donna Rotunno, une avocate spécialisée dans la défense d'hommes accusés de crimes sexuels. Depuis le début de sa carrière, la femme de 42 ans n'a perdu qu'une seule affaire au tribunal, ce qui n'est pas pour rassurer les accusatrices.

Le Brexit

Près de quatre ans après le référendum sur le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne pourrait être effective en 2020. Après des négociations de longue haleine, la date butoir est prévue pour le 31 janvier. Les députés, largement conservateurs après les législatives de décembre 2019, devront voter l'accord négocié avec Bruxelles avant cette date. Le timing sera donc serré pour Boris Johnson.

Le procès de Christchurch en Nouvelle-Zélande

Quelle peine pour Brenton Tarrant, l'auteur de la tuerie à Christchurch, en Nouvelle-Zélande ? L'attentat de ce suprémaciste blanc dans deux mosquées avait fait 51 morts en mars 2019. Le pays avait été profondemment marqué par l'acte raciste, au point de mettre très rapidement en place de nouvelles lois pour mieux contrôler la vente d'armements.

Le procès pour meurtre, tentative de meurtre et acte terroriste s'annonce donc particulièrement important, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou dans le monde entier. Les crimes de grande ampleur commis par les suprématiste blancs se sont répétés durant la décennie, et les profils des tueurs sont toujours très scrutés. Cela avait notamment été le cas d'Anders Breivik en Norvège, qui avait fait 77 morts dans un attentat.

Les manifestations pro-démocratie

Hong Kong, Algérie, Liban, Soudan, Venezuela... Les manifestations pour la démocratie et contre la corruption du monde politique ont été une dominante majeure de l'année 2019. Si certains mouvements se sont essoufflés ou l'ont emportés, d'autres semblent plus fort que jamais au moment d'entrer en 2020. Que ce soit en Algérie ou à Hong Kong, les dernières semaines de l'année ont plutôt montré que les manifestants ne comptaient pas lâcher du lest. Au Liban, une soirée de protestation est prévue pour le Nouvel An. Il se pourrait donc que l'année 2020 soit tout aussi puissante sur le front des luttes pour la démocratie.