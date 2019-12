Pilules amincissantes et thés detox peuvent entraîner des troubles cardiaques et des grossesses non désirées

Après les fêtes de fin d'année et les excès qui les acompagnent, la perte de poids est une des résolutions classiques formulées pour la nouvelle année. Mais attention à ne pas se tourner vers des méthodes dangereuses pour arriver à ses fins.

Parmi elles, les pilules amaigrissantes et les thés détox dont la prise régulière peut entraîner de graves complications de santé.

Selon le professeur Stephen Powis du Service national de santé (NHS) anglais, cité par SkyNews, ces produits coupe-faim peuvent être à l'origine de problèmes cardiaques, des diarrhées ainsi que des interférences avec la pilule contraceptive.

De «faibles chances de succès»

En plus d'être potentiellement à l'origine de dangereux effets secondaires, le recours à ces solutions miracle est associé de surcroît à de «faibles chances de succès».

«Les résolutions du Nouvel An sont le moment idéal pour opérer un changement, mais la réalité est qu'il y a de faibles chances de succès avec les pilules amaigrissantes et les thés de désintoxication - et les gens pourraient finir par se faire plus de mal que de bien», a-t-il expliqué.

Pour perdre du poids, mieux vaut donc s'armer de patience et fuir les méthodes trop rapides. Pour plus d'efficacité, Stephen Powis recommande de mettre en place un programme d'amincissement sur douze semaines.