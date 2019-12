Trois jeunes femmes trouvent des petites pilules cachées dans leurs kebabs

Deux hommes ont été arrêtés dans le Sussex de l'Ouest (Grand-Bretagne) après que trois femmes ont trouvé des petites pilules cachées dans leurs kebabs à emporter.

Agées d’une vingtaine d’années, les trois clientes avaient passé leur commande ce dimanche 29 décembre au Istanbul Grill, à Bognor Regis, en rentrant de soirée.

Après avoir découvert une capsule bleue comprenant quatre petits comprimés blancs, elles ont immédiatement alerté la police qui a depuis arrêté deux hommes de la région, rapporte le Daily mail.

