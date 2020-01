La rappeuse Lexii Alijai est décédée à l’âge de 21 ans

Elle était en pleine ascension. La rappeuse américaine Lexii Alijai est décédée le 1er janvier à seulement 21 ans, selon plusieurs médias américains.

Peu connue en France, Lexii Alijai, de son vrai nom Alexis Alijai Lynch, s’était fait remarquer aux Etats-Unis en rappant sur des morceaux de 2Pac, puis en collaborant avec de grands rappeurs tels que Drake, sur son tube «Girls Love Beyonce». Elle a également travaillé avec Bryson Tiller sur «Exchange», mais aussi Meek Mill sur «Cold Hearted».

La jeune femme née à Saint Paul, dans le Minnesota, a ensuite signé quelques mixtapes, dont «Super Sweet 16's» en 2014, «feel-less», et «Joseph's Coat» en 2015. La rappeuse avait sorti son premier album en septembre 2019, baptisé «Growing Pains».

L’artiste Raeisah Clark, qui se présente comme sa cousine, a confirmé cette triste nouvelle en lui rendant hommage : «Tu es une vraie légende.», a-t-elle écrit. Avant d’ajouter : «Repose au paradis, tu ne seras jamais oubliée. Je n’ai pas les mots. Ma belle cousine avec tellement de talent et une âme unique. C’est trop tôt.».

La rappeuse Kehlani, avec qui elle avait collaboré sur le titre «Jealous», lui a également adressé un message sur Twitter : «Tu étais si spéciale pour moi, je t'ai vue te battre pour y arriver. RIP mon bébé, je t'aime.», peut-on lire.

i keep typing and backspacing



you knew what you meant to me



everyone knew what you meant



you were so special bro



i seen you fight thru it all i seen u thug it out lex



imma miss you so bad



you was about to get everything you always talked about





RIP MY BABY



I LOVE YOU LEX 4L

— Kehlani (@Kehlani) January 2, 2020