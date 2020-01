Vidéo : un homme tente de kidnapper une femme dans le métro à New York

Aux Etats-Unis, un homme a été arrêté après avoir tenté de kidnapper une jeune femme dans le métro de New York dans la nuit du dimanche 29 décembre. L'un des témoins a filmé la scène sur son téléphone portable et l'a diffusée sur Internet.

Sur celle-ci, on peut voir un homme de 48 ans, tout de rouge vêtu, identifié comme étant Sonny Alloway, assis en face de cette femme, qui elle-même était à côté d'un autre homme. L'agresseur lui tapote plusieurs fois sur la jambe et le pied, et tente de lui parler, ce que la femme, qui a l'air de dormir, ne semble pas vouloir.

Alors que le métro arrive dans une station située dans le Bronx et que les portes s'ouvrent, le quadragénaire saisit la femme, et la porte de force jusqu'à l'extérieur de la rame, avant de la poser sur un banc et de tenter de la bloquer, sous les cris et les insultes de la victime. Mais cette dernière réussit à s'échapper, et se précipite pour retourner dans le métro.

Des témoins bloquent alors les portes, et s'adressent de façon véhémente à l'agresseur, qui finit par prendre la fuite. Le suspect, accusé d' «emprisonnement illégal» et déjà arrêté à au moins six reprises par le passé, sera finalement interpellé par la police le lendemain après-midi, après - comme le montre une autre vidéo - avoir été frappé par plusieurs individus qui l'avaient reconnu.