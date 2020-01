Le gouvernement britannique veut recruter «des tordus et des marginaux»

Le conseiller spécial du Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé les «tordus» et les «marginaux» à travailler pour les services du gouvernement, dont il veut bousculer le fonctionnement, dans une annonce de recrutement inhabituelle publiée sur son blog.

«Nous voulons engager des personnes inhabituelles avec différentes compétences et expériences pour travailler à Downing Street», a écrit jeudi Dominic Cummings, grand artisan de la victoire du «Leave» lors du référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en 2016.

Cette publication intervient alors que des informations de presse font état de la volonté de Boris Johnson d'apporter des «changements sismiques» à la fonction publique.

Parmi les profils recherchés figurent des scientifiques spécialisés dans les données, des développeurs de logiciels, des économistes, des experts en communication, de jeunes chercheurs «dont l'un sera également mon assistant personnel», mais aussi «des tordus et des marginaux avec des compétences bizarres», détaille Dominic Cummings.

«Besoin de vrais électrons libres»

«En ce moment (...) nous n'avons pas le genre d'expertise nécessaire pour soutenir le Premier ministre et les ministres. Cela doit changer rapidement afin que nous puissions servir le public comme il se doit», poursuit-il.

«Il y a beaucoup de gens brillants dans la fonction publique et en politique. (...) Mais il y a aussi de sérieux problèmes dans la manière dont l'Etat britannique prend des décisions», juge-t-il: le Brexit, programmé le 31 janvier, requiert notamment de «grands changements de politique et dans la structure de prise de décision».

Plaidant pour davantage de diversité «cognitive» au sein des services du gouvernement, et moins de diplômés d'écoles privées et d'universités prestigieuses dont il est lui-même issu, Dominic Cummings estime avoir «besoin de vrais électrons libres, des artistes, des gens qui ne sont jamais allés à l'université et ont bataillé pour se sortir d'un épouvantable taudis». Et de prévenir: «Je vous jetterai en quelques semaines si vous ne convenez pas.»

Le secrétaire général du syndicat de la fonction publique FDA, Dave Penman, a souligné sur la BBC que les recrutements se font actuellement «au mérite»: «Vous êtes employé dans la fonction publique en raison de ce que vous pouvez faire, pas de ce que vous croyez».