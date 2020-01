Le véganisme désormais protégé au même titre que les religions au Royaume-Uni

Les adeptes du véganisme au Royaume-Uni peuvent se réjouir. Ce vendredi 3 janvier, le tribunal de Norwich, dans l’est de l’Angleterre, a décrété que le véganisme faisait désormais partie des caractéristiques protégées par la loi contre les discriminations au Royaume-Uni.

Au même titre que les croyances religieuses, le handicap et l’orientation sexuelle, le véganisme, qui consiste à ne pas consommer de produit d’origine animale, est désormais reconnu comme une caractéristique protégée contre les discriminations par l’Equality act de 2010.

Jordi Casamitjana, 55 ans, est un vegan à l'origine de cette victoire. Ce dernier a porté l’affaire devant le tribunal de Norwich.

Il affirme avoir été renvoyé de la League against cruel sports (la Ligue contre les sports cruels) pour avoir pointé du doigt le fait que leur fonds de pension investissait dans des entreprises opérant des tests sur les animaux, explique The Daily Telegraph.

Un vegan convaincu et convaincant

L'homme se définit comme un «vegan éthique» depuis 2001. Il ne porte donc pas de vêtements à base de laine, de cuir ni de soie et refuse toute forme d’exploitation animale. Le Times a rapporté qu'il ne prend pas non plus le bus car celui-ci risquerait de tuer des insectes sur son passage, détaille The Times. Un mode de vie qui s’invite jusque dans sa sphère amoureuse puisque Jordi Casamitjana n'a de relations qu’avec des personnes vegans.

«Ma foi dans le véganisme éthique est en tout point comparable à la façon dont tout croyant traite les principes directeurs de sa religion», a-t-il déclaré dans le Times.

L’affaire intervient à l’aube du «veganuary», une initiative invite à se passer de produits d’origine animale durant le mois de janvier.