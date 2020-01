Mort du général iranien Qassem Soleimani, en direct : Emmanuel Macron appelle à la «retenue»

La crainte d'une dangereuse escalade. La mort du général Ghassem Soleimani, numéro 2 iranien tué vendredi 3 janvier sur ordre de Donald Trump dans un raid américain à Bagdad (Irak), risque fort de mettre le feu aux poudres, l'Iran ayant rapidement appelé à venger la disparition de ce haut commandant des Gardiens de la révolution. Suivez les derniers événements en direct.

16h17

Le président syrien Bachar al-Assad, soutenu militairement par Téhéran, a dénoncé vendredi le raid américain qui a tué le général iranien Qassem Soleimani, assurant que son soutien à l'armée syrienne «ne sera pas oublié».

«Le peuple syrien n'oubliera pas sa présence aux côtés de l'armée arabe syrienne dans sa défense de la Syrie face au terrorisme et ses soutiens», a indiqué M. Assad dans une lettre adressée au guide suprême iranien Ali Khamenei, selon des propos rapportés par l'agence de presse officielle Sana.

15h53

Emmanuel Macron s'est exprimé ce vendredi après-midi sur la situation, appelant à «la retenue» et souhaitant «éviter une nouvelle escalade dangereuse».

Le président de la République va rester en «contact étroit» avec le président russe Vladimir Poutine sur la situation en Irak, pour «éviter une nouvelle escalade dangereuse des tensions et appeler toutes les parties à la retenue», a annoncé vendredi l'Elysée.

Lors d'un entretien avec son homologue russe vendredi matin, le président français a «rappelé l’attachement de la France à la souveraineté et à la sécurité de l’Irak et à la stabilité de la région». Il a appelé l’Iran à «revenir rapidement au plein respect de ses obligations nucléaires et à s’abstenir de toute provocation», ajoute la présidence dans un communiqué.

15h12

Le président américain Donald Trump a estimé ce vendredi, via Twitter, que le général Qassen Soleimani aurait du être tué «il y a des années». «Le général Qassem Soleimani a tué ou grièvement blessé des milliers d'Américains sur une longue période et prévoyait d'en tuer beaucoup d'autres (...) Il était directement ou indirectement responsable de la mort de millions de personnes», a tweeté M. Trump.

«Si l'Iran ne sera jamais capable de l'admettre clairement, Soleimani était à la fois détesté et craint dans son pays. Ils ne sont pas aussi tristes que les dirigeants (iraniens, Ndlr) essayent de le faire croire au reste du monde. Il aurait du être tué il y a des années!», a-t-il ajouté.

....of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

14h24

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo affirme que le général iranien Qassem Soleimani, tué dans un raid américain à Bagdad, préparait une «action d'envergure» menaçant des «centaines de vies américaines». «Il s'affairait activement à mener des actions dans la région - une action d'envergure, comme il disait - qui auraient mis en danger des dizaines, voire des centaines, de vies américaines», a déclaré le secrétaire d'Etat sur CNN.

«Nous savons que c'était imminent. Nous avons pris notre décision sur la base des évaluations de nos services de renseignement».

14h08

Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a enjoint à la prudence les ressortissants français se trouvant dans plusieurs pays du Proche-Orient, et notamment en Irak. «Le contexte de montée des tensions dans la région et les récents développements imposent de faire preuve de la plus grande prudence s'agissant des déplacements en ou vers l'Irak», préconise le ministère sur son site. Il formule des recommandations similaires à l'intention des Français «résidant ou de passage en Arabie saoudite» ou encore en Israël/territoires coccupés.

13h41

Des employés américains du secteur pétrolier en Irak, deuxième producteur de l'Opep, quittent vendredi le pays, a indiqué à l'AFP le porte-parole du ministère irakien du Pétrole.

13h28

Le chef de diplomatie américaine Mike Pompeo a affirmé vendredi que les Etats-Unis souhaitaient la «désescalade».

13h16

Les Etats-Unis appellent tous leurs ressortissants à quitter l'Irak «immédiatement». «En raison des tensions accrues en Irak et dans la région, nous pressons les citoyens américains de quitter l'Irak immédiatement», a exhorté le département d'Etat dans un tweet, en précisant «que toutes les opérations consulaires sont suspendues» à l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad.

12h33



Des dizaines de milliers de personnes manifestent à Téhéran pour dénoncer les "crimes" américains, a constaté un journaliste de l'AFP. Après la prière du vendredi, une foule a rempli des rues du centre de la capitale iranienne, scandant "Mort à l'Amérique" et brandissant des portraits de Qassem Soleimani, dirigeant des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique iranienne.

12h31



Un responsable militaire américain a affirmé à l'AFP que la frappe qui a pulvérisé tôt vendredi à Bagdad les deux véhicules où se trouvaient le puissant général iranien Qassem Soleimani et le principal homme de l'Iran en Irak était "un tir de précision d'un drone". En outre, a ajouté ce responsable sous le couvert de l'anonymat, "certains des 750 soldats supplémentaires déployés sont arrivés à Bagdad pour renforcer la sécurité de l'ambassade" américaine.

12h17



"L'Otan surveille la situation dans la région de très près. Nous restons en contact rapproché et régulier avec les autorités américaines", a réagi un porte-parole auprès de l'AFP.

11h50

Berlin exprime également «sa grande inquiétude» et appelle à la «désescalade».

11h46



Le guide suprême iranien a nommé Esmaïl Qaani comme nouveau chef de la force al-Qods

11h34



Le président irakien a appelé «tout le monde à la retenue».

11h07



A son tour, Londres appelle à la «désescalade».

10h44



La dirigeante des Moudjahidine du peuple, un groupe de l'opposition iranienne en exil, a appelé vendredi à "expulser les mollahs de la région". Selon ce communiqué du CNRI, sa présidente Maryam Radjavi a qualifié l'opération "de coup irréparable pour le régime des mollahs". "Mme Radjavi a souligné que le moment était venu d'expulser les mollahs de la région, en particulier d'Irak, de Syrie et du Liban, et d'expulser le Corps des Gardiens de la révolution de ces pays", est-il indiqué dans le communiqué, qui fustige le "joug du fascisme religieux au pouvoir en Iran".

10h27



Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a interrompu son voyage officiel en Grèce afin de rentrer en Israël

10h02



L'armée israélienne a fermé vendredi une station de ski sur une partie du plateau du Golan annexée, frontalière de la Syrie et du Liban. "A la suite d'une évaluation de sécurité, il a été décidé de fermer le Mont Hermon aux visiteurs aujourd'hui", a déclaré une porte-parole de l'armée. La station de ski du Mont Hermon est située dans le secteur nord du plateau du Golan, conquis sur la Syrie en 1967 par Israël qui a ensuite annexé cette zone frontalière du Liban et de la Syrie.

09h47



Le chef du mouvement chiite libanais Hezbollah, grand allié de l'Iran, a promis vendredi "le juste châtiment" aux "assassins criminels" responsables de la mort du général iranien Qassem Soleimani. "Apporter le juste châtiment aux assassins criminels (...) sera la responsabilité et la tâche de tous les résistants et combattants à travers le monde", a promis dans un communiqué le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui utilise généralement le terme de "Résistance" pour désigner son organisation et ses alliés.

9h22

"L'assassinat de Soleimani (...) est un palier hasardeux qui va mener à l'accroissement des tensions dans la région", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères, cité par les agences RIA Novosti et TASS. "Soleimani servait fidèlement les intérêts de l'Iran. Nous présentons nos sincères condoléances au peuple iranien", a-t-il ajouté.

09h13

"Nous demandons instamment à toutes les parties concernées, en particulier aux Etats-Unis, de garder leur calme et de faire preuve de retenue afin d'éviter une nouvelle escalade des tensions", a indiqué devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Geng Shuang.

09h09

Le Premier ministre démissionnaire irakien Adel Abdel Mahdi a estimé que le raid américain de vendredi allait "déclencher une guerre dévastatrice en Irak".

09h07

"On se réveille dans un monde plus dangereux. L'escalade militaire est toujours dangereuse. Quand de telles opérations ont lieu, on voit bien que l'escalade est en marche alors que nous souhaitons avant tout la stabilité et la désescalade", a indiqué sur RTL Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux Affaires européennes.

08h56

Le pouvoir syrien a dénoncé vendredi la "lâche agression américaine" qui a tué en Irak le général iranien Qassem Soleimani. La Syrie est certaine que cette "lâche agression américaine (...) ne fera que renforcer la détermination à suivre le modèle de ces chefs de la résistance", souligne une source du ministère des Affaires étrangères à Damas citée par Sana.

08h42

La Chine a fait part vendredi de sa "préoccupation" et a appelé au "calme". "Nous demandons instamment à toutes les parties concernées, en particulier aux Etats-Unis, de garder leur calme et de faire preuve de retenue afin d'éviter une nouvelle escalade des tensions", a indiqué devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Geng Shuang.

08h28

Le leader chiite Moqtada Sadr a donné l'ordre à ses combattants de l'Armée du Mahdi de se "tenir prêts", réactivant ainsi une milice officiellement dissoute depuis environ une décennie et qui avait semé la terreur dans les rangs des soldats américains en Irak.

07h41

"Il n'y a aucun doute sur le fait que la grande nation d'Iran et les autres nations libres de la région prendront leur revanche sur l'Amérique criminelle pour cet horrible meurtre", a déclaré le président Hassan Rohani dans un communiqué publié sur le site du gouvernement.

07h37

Des dizaines d'Irakiens qui conspuent depuis plus de trois mois le pouvoir à Bagdad et son parrain iranien chantent et dansent vendredi matin sur la place Tahrir de la capitale irakienne, a constaté un photographe de l'AFP. "Qassem Soleimani, la victoire divine est arrivée", scandaient ces manifestants. "C'est Dieu qui a vengé le sang des martyrs", a affirmé un protestataire, alors que la révolte a été marquée par près de 460 morts et 25.000 blessés

07h11

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a publié vendredi sur Twitter une vidéo montrant ce qu'il présente comme des Irakiens "dansant dans la rue" pour célébrer la mort du général iranien Qassem Soleimani.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

06h52

L'Iran a convoqué vendredi un responsable de l'ambassade de Suisse, qui représente les intérêts américains à Téhéran en l'absence de relations diplomatiques entre les deux pays

06h37

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'est engagé vendredi à "venger" la mort de Qassem Soleimani et décrété un deuil national de trois jours dans son pays. "Le martyre est la récompense de son inlassable travail durant toutes ces années (...). Si Dieu le veut, son oeuvre et son chemin ne s'arrêteront pas là, et une vengeance implacable attend les criminels qui ont empli leurs mains de son sang et de celui des autres martyrs", a dit l'ayatollah Khamenei sur son compte Twitter en farsi.

05h28

La mort de Qassem Soleimani est une "escalade extrêmement dangereuse et imprudente", a prévenu vendredi sur Twitter le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. "Soleimani a rejoint nos frères martyrs mais notre revanche sur l'Amérique sera terrible", a pour sa part réagi, également sur Twitter, Mohsen Rezai, un ancien chef des Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique.

03h51

Le président des Etats-Unis Donald Trump a tweeté l'image d'un drapeau américain, sans le moindre commentaire.

03h41

Le pétrole bondit de plus de 4% après la mort du général iranien Soleimani.

02h38

Les Gardiens de la révolution confirment la mort du général Soleimani à Bagdad

02h27

Le puissant général iranien Qassem Soleimani, en charge des affaires irakiennes au sein de l'armée idéologique d'Iran, a été tué dans le bombardement de l'aéroport de Bagdad, a annoncé tôt vendredi la télévision d'Etat irakienne. Citant des sources au sein du Hachd al-Chaabi, puissante coalition de paramilitaires majoritairement pro-Iran désormais intégrés à l'Etat irakien, la télévision officielle a affirmé que le général Soleimani avait été tué, de même qu'Abou Mehdi al-Mouhandis, le numéro deux du Hachd. Plusieurs responsables des services de sécurité et du Hachd ont confirmé ces morts.