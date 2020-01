Pourquoi les Etats-Unis ont-ils tué le général iranien Qassem Soleimani ?

Un geste et des questions. L'annonce de la mort du puissant général iranien Qassem Soleimani, tué dans un raid américain en Irak, a plongé le monde dans l'inquiétude, sur fond de craintes d'une guerre entre Téhéran et Washington. Un acte belliqueux, ordonné par Donald Trump, qui apparaît comme une réponse aux opérations iraniennes en Irak visant les Américains, mais qui cache aussi sans doute une stratégie électorale.

La frappe américaine, qui a tué Qassem Soleimani ainsi qu'un autre dirigeant pro-iranien, intervient juste après des affrontements rapprochés entre l'Iran et les Etats-Unis en Irak, où Téhéran est très influent. Cela avait commencé par des tirs de roquette visant des intérêts américains en Irak le 27 décembre, imputés à une milice pro-Iran, qui avaient tué un civil contractuel américain. Tout ceci a «changé la donne», avait commenté par la suite le ministre américain de la Défense Mark Esper. «Nous sommes prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour défendre notre personnel, nos intérêts et nos partenaires dans la région», avait-il ajouté.

En représailles, Washington avait mené deux jours plus tard des raids à la frontière irako-syrienne, tuant 25 combattants pro-Iran. Ces tensions avaient culminé le 31 décembre, avec la prise d'assaut par des milliers d'Irakiens, partisans de paramilitaires pro-iraniens, de l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad. Pour Jean-Eric Branaa, maître de conférences à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, cet événement a été l'élément déclencheur de la frappe américaine qui a ciblé Qassem Soleimani trois jours plus tard.

«Donald Trump a dérogé à son programme électoral basé sur la prospérité et la paix, après voir vu les images, qui ont tourné en boucle à la télévision américaine, de l'attaque de l'ambassade à Bagdad, qui a ravivé chez les Américains le traumatisme de la prise d'otages à l'ambassade américaine à Téhéran en 1979», explique le politologue spécialiste des Etats-Unis. Le président américain avait quelques heures plus tard partagé un tweet en forme d'avertissement, prévenant qu'il allait faire payer le «prix fort» à Téhéran pour cette attaque.

....Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019