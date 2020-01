Le parti d’extrême-droite espagnol VOX «annexe» le Portugal sur l’une de ses affiches

C'est une carte qui fait beaucoup parler de l'autre côté des Pyrénées. Appelant ses troupes à défiler le 12 janvier prochain contre les mouvements indépendantistes, le parti d'extrême-droite espagnol VOX a, sur l'affiche de l'événement, représenté une péninsule Ibérique unie, faisant fi des frontières avec son voisin lusitanien, et provoquant l'ire des Portugais.

Intitulée «l'Espagne existe», cette carte, à la fois insolite et controversée, «annexe» en quelque sorte le Portugal qui, lui, n'existe tout simplement plus, quand bien même l'indépendance retrouvée par Lisbonne vis-à-vis de son puissant voisin, remonte au XVIIe siècle.

Autre «détail» qui n'a pas échappé aux Portugais, l'affiche est accompagnée d'un slogan pour le moins saugrenu puisque on peut lire que les manifestations anti-indépendantistes, qui doivent avoir lieu dans toute l'Espagne, ont pour but de faire respecter par le gouvernement de Madrid, «la Constitution et la souveraineté» du pays. Exception faite de celles des Portugais, donc.

Des Portugais en colère et affligés

Relayée sur Twitter, la carte de la discorde a provoqué une avalanche de commentaires affligés, parfois amusés, et souvent teintés d'une certaine colère.

Parmi eux, un internaute a, pour illustrer la situation, repris une vidéo du pape qui a récemment fait le tour des réseaux sociaux.

Le 31 décembre dernier, à quelques heures du passage à l'année 2020, le pape François avait ainsi perdu son sang-froid devant une fidèle qui lui a brusquement attrapé la main alors qu'il passait saluer la foule sur la Place Saint-Pierre. Le souverain pontife étant ici symboliquement représenté comme étant le Portugal, et la fidèle étant quant à elle l'Espagne.

Une imagerie ancienne remise au goût du jour

Plus sérieusement, l'universitaire et historien spécialiste de l'immigration portugaise en France, Victor Pereira, rappelle que dans les années 1930 et 1940, la propagande phalangiste représentait elle aussi souvent la péninsule ibérique unie, englobant le Portugal dans l'Espagne.

Vox, le parti d'extrême droite en Espagne, affiche une péninsule ibérique unie, le Portugal englobé dans l'Espagne.



Dans les années 1930/1940, la propagande phalangiste représentait souvent la péninsule ibérique unie, n'indiquant pas la frontière entre les deux pays. pic.twitter.com/3Qdl83bqBe — Victor Pereira (@VictorPereir1) January 4, 2020

Une imagerie ancienne reprise aujourd'hui par VOX qui, avec 52 députés au parlement espagnol constitue la troisième force politique du pays.

Et si sur Twitter, plusieurs utilisateurs ont signalé à VOX son erreur, le parti, n'avait le lendemain, toujours pas réagi et encore moins retiré son tweet.