Le Wall Street Journal révèle une photo de la malle dans laquelle se serait caché Carlos Ghosn

Le quotidien économique américain The Wall Street Journal a publié samedi 4 janvier une photo d'une malle dans laquelle, assure-t-il, Carlos Ghosn se serait caché pour fuir le Japon et gagner le Liban.

L’ancien PDG de Renault-Nissan, âgé de 65 ans, «a été glissé à bord d’un jet privé dans une grande malle noire, habituellement utilisée pour transporter du matériel audio», écrit-il, s'appuyant sur des sources proches d’une enquête menée par la Turquie.

Le Wall Street Journal affirme que la malle en question a été perforée sur la partie inférieure pour permettre à Carlos Ghosn de respirer durant l’opération et publie des photos en ce sens pour étayer ses dires.

Une piste pas si insolite puisqu'elle rejoint celle défendue par l’agence de presse japonaise Kyodo News qui avait assuré que l'homme d'affaires avait pu s’enfuir en se cachant dans une caisse d’instrument de musique grâce à une opération menée par deux agents affiliés à des compagnies de sécurité privées.

WSJ has obtained a photo of the audio-equipment case used by Carlos Ghosn to sneak out of Japan. The case has holes drilled in the bottom so Ghosn could breathe. Amazing find by @gauthiervillars https://t.co/XK4sf5x6Dy pic.twitter.com/DcuvsiFXDg

— Mark Maremont (@MarkMaremont) January 4, 2020