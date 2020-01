Les Iraniens défendent leur patrimoine sur Twitter après les déclarations de Donald Trump

Menacer de s'attaquer au patrimoine historique de l'Iran sur les réseaux sociaux n'a peut-être pas eu l'effet escompté pour Donald Trump. Depuis son annonce, une floppée d'Iranien, de membres de la diaspora ou de touristes se sont unis pour publier des photos de leurs endroits préférés dans le pays pour s'opposer au président américain.

«Le moyen le plus rapide d'unifier les Iraniens de tous les milieux est de menacer de détruire leur héritage culturel», explique d'ailleurs sur Twitter Negar Mortazavi, correspondante de The Independant spécialiste de l'Iran. Les réseaux sociaux sont en effet rapidement devenu un véritable guide de voyage des merveilles historiques du pays sous l'hashtag #IranianCulturalSites.

Parmi les photos les plus partagées, de nombreuses concernent nécessairement les ruines de Persepolis. Cette ville mondialement connues pour les découvertes archéologiques qui y ont été faites est l'un des passages obligés des touristes lors de leur visite du pays. D'autres lieux, comme la place Naghch-e Djahan d'Isafahan, la ville de Masouleh dans le nord du pays, ou encore la «Mosquée Rose» de Shiraz sont également bien représentés.

Second biggest square in the world, but for me the most beautiful and this building is one of its jewel. Masjed-e Imam in #Esfahan #IranianCulturalSites



Photo by me (no edit) pic.twitter.com/9Jvaw46S2H

— Barbara Ujvari (@ujvari_barbara) January 5, 2020