Allemagne : les prix des billets de trains longue distance baissent de 10 % pour lutter contre le réchauffement climatique

Pour la première fois en 17 ans, les prix des billets de trains longue distance ont diminué en Allemagne au 1er janvier dernier. C'est la méthode qu'a choisie le gouvernement pour rendre ce moyen de transport plus attractif comparé à l'avion, plus polluant, et ainsi lutter contre le réchauffement climatique.

Cette baisse, estimée à 10 % sur les trajets de plus de 50 km d'une région à une autre, est en effet directement liée à une mesure du gouvernement d'Angela Merkel : la diminution de la TVA sur les billets de trains, passée de 19 à 7 % le 1er janvier (contre 10 % en France). Celle-ci - tout comme la hausse des taxes sur les voyages en avion - fait partie du vaste plan climat adopté par le Parlement allemand fin décembre, visant à réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre de l'Allemagne d’ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990.

Une diminution que la Deutsche Bahn, la compagnie ferroviaire publique allemande, qui gère 99 % des longs trajets outre-Rhin, a donc décidé de répercuter sur le prix des billets, plutôt que d'en tirer des bénéfices financiers. Malgré tout, elle s'attend à en tirer profit en termes de nombre de clients, avec cinq millions de passagers supplémentaires attendus chaque année. Cette baisse s'accompagnera également d'une diminution du coût de certains services proposés par la Deutsche Bahn, comme la location de vélos.

Seuls les trajets longue distance bénéficieront de cette baisse des tarifs. A l'inverse, les prix des billets pour les courts trajets, ainsi que pour les autres transports en commun (bus, tramway et métro), dans les régions de Berlin, Hambourg, Brême, de Brandebourg et de Rhénanie, vont augmenter, selon l'agence de presse allemande DPA, citée par le Guardian. Les différentes compagnies qui gèrent ces transports du quotidien expliquent ces hausses - décidées selon elles avant que le plan climat du gouvernement ne soit adopté - par l'augmentation des salaires, mais aussi des prix de l'électricité et du diesel.