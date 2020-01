Golden Globes 2020 : le discours poignant de Michelle Williams sur le droit des femmes

Des mots puissants. Sacrée meilleure actrice dans un second rôle lors de la 77e cérémonie des Golden Globes, Michelle Williams en a profité pour livrer un discours poignant sur le droit des femmes à disposer de leur corps.

L’actrice américaine de 39 ans été récompensée pour sa performance dans «Fosse/Verdon», une mini-série qui revient sur la relation amoureuse et professionnelle qui a uni le cinéaste et chorégraphe Bob Fosse à Gwen Verdon (Michelle Williams), l'une des plus grandes danseuses de Broadway.

Une fois sur scène, Michelle Williams a marqué les esprits en prononçant un discours engagé sur le droit des femmes, et plus particulièrement, sur le droit à l’avortement, alors que l’IVG est régulièrement remis en cause aux États-Unis. Un message fort qui a fait couler quelques larmes et a suscité de longs applaudissements.

#WOMEN are so often eclipsed by the men in their lives--their voices, their ideas, their politics. Our vote is not theirs to have. Not anymore.#MichelleWilliams https://t.co/GVvFXEdilH — Jean Mobilia (@jeanmobilia) January 6, 2020

«Je suis ravie de cette reconnaissance des choix qui ont été les miens et je suis ravie de vivre à une époque de la société où le choix existe, est possible parce qu'en tant que femme et fille, il peut arriver des choses à nos corps qui ne relèvent pas de notre choix», a-t-elle lancé.

«Je n’en serais pas arrivé là si je n’avais pas eu recours à mon droit d’avoir le choix (d’avorter, ndlr), de choisir à quel moment j'aurai mes enfants, avec qui avoir mes enfants. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir été soutenue», a poursuivie l'actrice enceinte de son deuxième enfant.

Enfin, Michelle Williams a également profité de son passage sur scène pour encourager les femmes à voter lors de l’élection présidentielle américaine, qui aura lieu le 3 novembre 2020.

«Il faut voter selon nos intérêts, parce que les hommes ont voté selon leurs intérêts pendant des années. Mais n'oublions pas que nous, les femmes, sommes le groupe d'électrices le plus important de ce monde.», a-t-elle conclu.