Infographie : la montée du niveau de la mer et ses conséquences

Chaque mois, «Qu'est-ce qu'on fait ?!» vous propose de mieux comprendre les enjeux auxquels est confrontée notre planète à travers des infographies et vidéos. Développement durable, économie circulaire, alternatives et solutions, les équipes de QQF éclaircissent tous les sujets qui font l'actualité.

Ce mois-ci, on fait le point sur l'inquiétant phénomène de la montée du niveau de la mer ainsi que sur ses conséquences. Selon le rapport du GIEC sur l'océan et la cryosphère, paru le 25 septembre 2019, la montée du niveau de la mer devrait s'accélérer et se poursuivre dans les siècles à venir, et menacer de plus en plus de territoires côtiers et de basse altitude.

Scrollez pour dérouler l'infographie.