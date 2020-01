«Les extraterrestres existent» selon l'astronaute britannique Helen Sherman

Elle en est persuadée. Helen Sharman, première astronaute britannique à aller dans l'espace, a expliqué le 5 janvier qu'elle croyait fortement aux extraterrestres.

La femme de 56 ans a ainsi expliqué dans The Observer Magazine qu'il n'y a «aucun doute» sur la présence de vie dans l'univers. «Il y a des milliards d'étoiles (...), il y doit y avoir toutes sortes de vies», continue-t-elle. Ce raisonnement n'est pas original dans la communauté scientifique, même si rien ne permet de le prouver actuellement.

Interrogé par Brut sur la question en 2017, l'astrophysicien canadien Hubert Reeves assurait que «rien ne nous empêche d'imaginer qu'il y a d'autres planètes habitées avec d'autres formes de vie». Il ne faut cependant peut-être pas tabler directement sur des humains ou des civilisations, mais plutôt des microbes ou des petits animaux, selon certains chercheurs.

Helen Sharman, de son côté, fait preuve de plus d'imagination. «Il est possible qu'ils soient déjà parmi nous, et que nous ne pouvons simplement pas les voir», estime-t-elle.