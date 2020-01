Mort du général Qassem Soleimani, en direct : l'Iran classe «terroristes» toutes les forces américaines

La crainte d'une dangereuse escalade. La mort du général Ghassem Soleimani, numéro 2 iranien tué vendredi 3 janvier sur ordre de Donald Trump dans un raid américain à Bagdad (Irak), risque fort de mettre le feu aux poudres, l'Iran ayant rapidement appelé à venger la disparition de ce haut commandant des Gardiens de la révolution. Suivez les derniers événements en direct.

Qui était le général Qassem Soleimani, considéré comme le n°2 d'Iran?

Après la mort de Qassem Soleimani, faut-il craindre une guerre ?

Qui sont les Gardiens de la Révolution ?

Le puissant général iranien Soleimani tué sur ordre de Donald Trump à Bagdad

08H33

Le Parlement iranien a adopté mardi en urgence une loi classant toutes les forces armées américaines comme "terroristes" après l'assassinat en Irak du général Qassem Soleimani par une frappe américaine.

Les députés ont amendé une loi récente qui déclarait «terroristes» les forces américaines déployées de la Corne de l'Afrique à l'Asie centrale en passant par le Moyen-Orient. Le nouveau texte étend cette dénomination au Pentagone, à toutes les forces américaines et à toute personne impliquée dans la mort de Soleimani.

Lundi 6 janvier

23h30

La lettre émanant du commandement militaire américain en Irak prévenant Bagdad d'un redéploiement des forces américaines est authentique mais a été envoyée par erreur, a souligné le chef d'état-major américain, le général Mark Milley.

«Aucune décision n'a été prise de quitter l'Irak. Point», a déclaré de son côté le chef du Pentagone, Mark Esper.

19h14

L'Iran doit «renoncer à des représailles», et la diplomatie doit reprendre ses droits pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien, a déclaré le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian.

19h13

«Ne menacez jamais la nation iranienne», a lancé sur Twitter le président iranien Hassan Rohani en réponse aux déclarations martiales du président américain Donald Trump, qui a menacé samedi de viser 52 cibles iraniennes.

«Ceux qui font référence au nombre 52 devraient également se souvenir du nombre 290. #IR655», écrit Hassan Rohani dans une référence à la tragédie de l'Airbus du vol Iran Air 655, abattu en juillet 1988 par un navire américain au-dessus du Golfe et ayant coûté la vie à 290 personnes.

Those who refer to the number 52 should also remember the number 290. #IR655



Never threaten the Iranian nation. — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 6, 2020

16h09

Les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne vont se retrouver vendredi à Bruxelles pour discuter de la crise iranienne, a-t-on appris lundi de sources diplomatiques.

16h03

Le président américain Donald Trump a réaffirmé lundi qu'il ne laisserait pas l'Iran se doter de l'arme nucléaire, au lendemain de l'annonce par Téhéran de sa décision de s'affranchir de toute limite sur l'enrichissement d'uranium.

«L'Iran n'aura jamais d'arme nucléaire!», a tweeté le président américain, qui a retiré en 2018 les Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 entre l'Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Russie) plus l'Allemagne.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020

15h56

La directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay, a rappelé lundi que les Etats-Unis avaient ratifié deux conventions protégeant les biens culturels en cas de conflit, après des menaces de Donald Trump contre des sites culturels iraniens.

15h43

Des centaines de Yéménites ont manifesté à Sanaa, à l'appel des rebelles Houthis soutenus par Téhéran, pour dénoncer l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani et de ses compagnons d'armes dans une frappe américaine en Irak.

Cette mobilisation a coïncidé avec la poursuite des cérémonies organisées en Iran en hommage au puissant général Soleimani, artisan de la stratégie de Téhéran au Moyen-Orient, tué vendredi dans un raid américain qui a provoqué l'ire de la République islamique et ses alliés.

15h28

Le ministre saoudien des Affaires étrangères a appelé lundi au calme après «la très dangereuse» escalade entre l'Iran et les Etats-unis depuis la mort du puissant général iranien Qassem Soleimani dans une frappe américaine.

11H50

La chancelière allemande Angela Merkel s'entretiendra samedi à Moscou avec le président russe Vladimir Poutine, notamment de la crise entre les Etats-Unis et l'Iran, a indiqué lundi le porte-parole du gouvernement allemand. Les deux dirigeants évoqueront aussi les «sujets d'actualité, notamment de la Syrie, la Libye, l'Irak et l'Ukraine», a affirmé Steffen Seibert lors d'une conférence de presse régulière à Berlin.

10h43



Les Etats-Unis vont devoir affronter un «jour sombre» pour venger la mort de Qassem Soleimani a menacé la fille du général iranien. «Trump le fou, ne pense pas que tout est fini avec le martyre de mon père» a déclaré Zeinab Soleimani lors d'un discours diffusé sur la télévision d'Etat.

10h32



Faisant état de «plusieurs millions» de personnes dans la rue, la télévision d'Etat iranienne a parlé d'une «résurrection sans précédent de la capitale iranienne».

10h01



Depuis le matin, la foule alterne entre moments de recueillement et de tristesse intense marqués par de profonds silence à l'écoute et d'élégies interprétées par des célèbres chanteurs religieux, et explosion de colère aux cris de «Mort à l'Amérique», «Mort à l'Amérique».

C'est le cas notamment, lorsque la fille de Soleimani, Zeinab, déclare que «le martyre de (son) père entraînera un regain de résistance et fera trembler l'Amérique et Israël».

09H45

Face aux craintes d'une véritable déflagration, les ambassadeurs des pays de l'OTAN se réunissent ce lundi pour discuter de la crise entre l'Iran et les Etats-Unis qui ont tué vendredi dans une attaque de drone près de l'aéroport de Bagdad, Qassem Soleimani, son lieutenant irakien et huit autres personnes.

08H36

Comme à Ahvaz dans le sud-ouest de l'Iran et Machhad dans le nord-est la veille, les habitants de Téhéran se sont déplacés en masse pour honorer le général iranien, au lendemain de l'annonce par Téhéran d'une nouvelle réduction de ses engagements internationaux en matière nucléaire sur fond de tensions exacerbées avec Washington. Sous un soleil glacial, la foule a envahi les avenues Enghelab («Révolution» en persan), Azadi («Liberté») et leurs alentours, agitant moult drapeaux rouges (couleur du sang des «martyrs») ou iraniens, mais aussi libanais ou irakiens. Portrait de leur héros souriant en main, elle s'est amassée aux abords de l'Université de Téhéran.

07h22

Le guide suprême iranien a présidé lundi une courte prière à l'Université de Téhéran devant le cercueil du général Qassem Soleimani tué vendredi par une frappe américaine en Irak. Entouré du président iranien Hassan Rohani, du président du Parlement Ali Larijani, du chef des Gardiens de la Révolution, le général Hossein Salami et du chef de l'Autorité judiciaire, Ebrahim Raïssi, l'ayatollah Ali Khamenei a prononcé une prière en arabe peu après 9h30 (6h00 GMT) avant de quitter les lieux.

06H15

Le centre de Téhéran est noir de monde lundi matin en hommage au général iranien Qassem Soleimani tué vendredi par une frappe américaine en Irak, selon un journaliste de l'AFP sur place. Portrait de leur héros souriant en main, la foule s'est amassée bien avant 08h00 (04h30 GMT) aux abords de l'Université de Téhéran, où le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, doit présider dans la matinée une prière en l'honneur du soldat le plus populaire d'Iran.

Dimanche 5 janvier

20h52



Les dirigeants allemand, français et britannique ont convenu dimanche d'oeuvrer ensemble à la désescalade au Moyen-Orient, où les tensions sont au plus haut depuis qu'un drone américain a tué le général iranien Soleimani en Irak, a déclaré un porte-parole du gouvernement allemand. «Angela Merkel, Emmanuel Macron et Boris Johnson ont convenu de travailler ensemble pour réduire les tensions dans la région», a déclaré le porte-parole après que Mme Merkel s'est entretenue par téléphone avec MM. Macron et Johnson. Les trois dirigeants «sont d'accord pour estimer qu'une désescalade est désormais urgente», a ajouté le porte-parole. «L'Iran en particulier est instamment invité à faire preuve de retenue dans les circonstances actuelles», a-t-il souligné.

20h16



Emmanuel Macron a assuré son homologue américain Donald Trump de «son entière solidarité avec les alliés» et appelé l'Iran à s'abstenir «de toute mesure d'escalade militaire susceptible d'aggraver encore l'instabilité régionale». «Face à la montée des tensions en Irak et dans la région», Emmanuel Macron a aussi «exprimé sa préoccupation concernant les activités déstabilisatrices de la force Al Qods sous l'autorité du Général Qassem Soleimani», tué vendredi par les Etats-Unis, et «rappelé la nécessité que l'Iran y mette maintenant un terme», selon un communiqué de l'Elysée

18h48



Le chargé d'affaires allemand à Téhéran a été convoqué dimanche au ministère des Affaires étrangères iranien après des remarques «inacceptables» de «certains responsables allemands» sur la mort du général Qassem Soleimani tué vendredi par les Etats-Unis en Irak, indique un communiqué officiel. Une porte-parole de la chancellerie allemande, Ulrike Demmer, avait en effet déclaré que la frappe américaine ayant tué le général iranien était «une réaction à une série de provocations militaires dont la responsabilité incombe à l'Iran».

Tout en exprimant sa «grande inquiétude» après la mort du général Soleimani, Mme Demmer avait ainsi fait allusion à des attaques ayant visé des pétroliers étrangers autour du détroit d'Ormuz à la fin du premier semestre 2019 et à un raid aérien contre des installations pétrolières saoudiennes en septembre. Berlin, comme Washington, impute ces attaques à Téhéran, qui nie toute responsabilité. Pour la République islamique, de telles remarques sont «injustes, irréfléchies et nuisibles», écrit le ministère.

15h57



La réponse de l'Iran à l'assassinat du général Qassem Soleimani, tué vendredi par une frappe américaine à Bagdad, «sera militaire», assure un conseiller du guide suprême iranien dans une interview accordée dimanche à la chaîne iranienne CNN.



«La réponse sera assurément militaire et contre des sites militaires», déclare à CNN le général de brigade Hossein Dehghan, conseiller militaire de l'ayatollah Ali Khamenei.



«L'Iran ne cherche pas la guerre mais est prêt à faire face à toute situation», a déclaré de son côté le porte-parole des Affaires étrangères iranien Abbas Moussavi lors d'une conférence de presse à Téhéran.

15h50



Le Parlement irakien a demandé dimanche au gouvernement de «mettre fin à la présence des troupes étrangères» en Irak en commençant par «retirer sa demande d'aide» adressée à la communauté internationale pour combattre le groupe Etat islamique (EI). Lors d'une séance extraordinaire retransmise exceptionnellement en direct à la télévision d'Etat et en présence du Premier ministre démissionnaire Adel Abdel Mahdi, les députés ont approuvé une décision qui «contraint le gouvernement à préserver la souveraineté du pays en retirant sa demande d'aide», a indiqué le chef du Parlement, Mohammed al-Halboussi.

15h43

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a affirmé dimanche que les Etats-Unis agiraient «dans le cadre de la loi», après les menaces de Donald Trump de frapper «52 sites» iraniens, dont des lieux historiques, qui ont provoqué des réactions indignées. «Nous agirons dans le cadre de la loi», a déclaré le secrétaire d'Etat sur la chaîne ABC alors qu'il était interrogé sur le fait que le Pentagone lui-même évoque la protection des sites culturels. «Nous ferons les choses qui sont justes, en ligne avec la loi américaine», a-t-il martelé sur CNN.

15h42



Le chef du mouvement libanais du Hezbollah Hassan Nasrallah a averti dimanche que l'armée américaine allait «payer le prix» pour avoir tué le général iranien Qassem Soleimani et un haut commandant irakien dans un raid. «C'est l'armée américaine qui les a tués, et c'est elle qui va en payer le prix», a mis en garde dans une allocution télévisée, le chef du Hezbollah, un mouvement pro-iranien.

15h31

Le ministère irakien des Affaires étrangères a annoncé dimanche avoir porté plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU après «des attaques américaines contre des bases irakiennes» et «l'assassinat de commandants militaires irakiens et amis».



L'Irak considère comme une «violation de sa souveraineté» le tir de drone qui a tué vendredi à l'aéroport de Bagdad le puissant général iranien Qassem Soleimani et Abou Mehdi al-Mouhandis, numéro deux du Hachd al-Chaabi, coalition de paramilitaires pro-Iran intégrés aux forces de sécurité.

15h17



La coalition antijihadistes emmenée par les Etats-Unis a annoncé dimanche «suspendre» l'entraînement des forces irakiennes et le combat contre le groupe Etat islamique (EI), car elle est «désormais totalement dédiée à protéger les bases irakiennes qui accueillent (ses) troupes».

Depuis plus de deux mois, 13 attaques à la roquette, attribuées par Washington aux factions irakiennes pro-Iran, ont visé des intérêts américains en Irak, notamment des bases militaires. Samedi, une puissante faction pro-Iran a donné jusqu'à dimanche soir aux soldats irakiens pour s'éloigner de ces bases, faisant redouter plus d'attaques.

12h01



Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a invité à Bruxelles le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, annonce dimanche un communiqué de l'UE, qui exhorte une nouvelle fois à la «désescalade» des tensions au Moyen-Orient.

Le Haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère a fait part de cette invitation, sans donner de date précise, dans un communiqué détaillant l'entretien téléphonique qu'il a eu ce week-end avec M. Zarif, et dont il s'était déjà fait l'écho samedi soir dans un tweet.

10h24



Le ministre iranien des Affaires étrangères a mis en garde le président américain Donald Trump après que celui-ci eut menacé de frapper «52 sites» iraniens, dont des lieux historiques, affirmant que «viser des sites culturels est un crime de guerre».

«Ayant gravement violé le droit» international avec les «lâches assassinats» vendredi du général iranien Qassem Soleimani et d'un chef milicien pro-Iran en Irak, M. Trump «menace encore de commettre de nouvelles violations [...] des normes impératives du droit international», de franchir de nouvelles «lignes rouges», écrit Mohammad Javad Zarif sur son compte Twitter.

9h36



L'armée iranienne a répondu dimanche au dernier défi de Donald Trump en disant douter que les Etats-Unis aient le «courage» de frapper 52 sites en Iran comme en a menacé le président américain, selon l'agence officielle iranienne Irna.

«Ils disent ce genre de choses pour détourner l'attention de l'opinion mondiale de leur acte odieux et injustifiable», mais «je doute qu'ils en aient le courage», a déclaré le général Abdolrahim Moussavi, commandant en chef de l'armée iranienne, cité par Irna.

9h20



L'Arabie saoudite n'a pas été consultée par Washington au sujet de la frappe qui a tué le général iranien Qassem Soleimani, a déclaré dimanche un responsable saoudien alors que son pays tente de désamorcer les tensions croissantes dans la région.

L'Arabie saoudite, allié des Etat-Unis et rival régional de la République islamique, est vulnérable à d'éventuelles représailles iraniennes promises par Téhéran pour venger la mort du puissant général Soleimani tué vendredi à Bagdad.

«Le royaume d'Arabie saoudite n'a pas été consulté au sujet de l'attaque américaine», a déclaré à l'AFP un responsable saoudien qui a requis l'anonymat. «Au vu des développements rapides, le royaume souligne l'importance de faire preuve de retenue pour se prémunir contre tout acte pouvant conduire à une escalade», a ajouté le responsable.

8H04



Les Etats-Unis ont sélectionné 52 sites en Iran et les frapperont «très rapidement et très durement» si la République islamique attaque du personnel ou des sites américains, a averti samedi le président Donald Trump.

Certains de ces sites iraniens «sont de très haut niveau et très importants pour l'Iran et pour la culture iranienne», a souligné M. Trump sur Twitter. Si l'Iran se livre à des représailles anti-américaines comme il a menacé de le faire, «ces objectifs et l'Iran lui-même SERONT FRAPPES TRES RAPIDEMENT ET TRES DUREMENT», a prévenu M. Trump. «Les Etats-Unis ne veulent plus de menaces !»

L'Iran a promis de venger la mort du puissant général iranien Qassem Soleimani, tué vendredi par une frappe aérienne américaine à Bagdad. M. Trump a souligné que le chiffre de 52 sites iraniens correspondait de manière symbolique au nombre des Américains qui avaient été retenus en otages pendant plus d'un an à partir de la fin de 1979 à l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran.

Le président américain a réitéré peu après dans deux nouveaux tweets sa menace à l'adresse des dirigeants iraniens. «S'ils attaquent encore, ce que je leur conseille fortement de ne pas faire, nous les frapperons plus fort qu'ils n'ont jamais été frappés auparavant !», a écrit M. Trump.

En cas d'attaque iranienne contre leurs intérêts, les forces américaines «utiliseront leur bel équipement tout neuf», et cela «sans hésitation», a insisté le président.

dimanche 5 janvier



21h07

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a «souligné» samedi lors d'un entretien avec son homologue iranien Mohammad Javad Zarif «le besoin de désescalade», après la mort du général iranien Qassem Soleimani dans une attaque américaine à Bagdad.

Spoke w Iranian FM @JZarif about recent developments. Underlined need for de-escalation of tensions, to exercise restraint & avoid further escalation. Also discussed importance of preserving #JCPOA, which remains crucial for global security. I am committed to role as coordinator. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 4 janvier 2020

Lors de cette discussion «avec M. Zarif sur les récents développements», M. Borrell a souligné «le besoin de faire preuve de retenue et d'éviter toute nouvelle escalade», selon un tweet publié sur son compte Twitter. Pendant cet entretien, il a été également «discuté de l'importance de préserver l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien (JCPoA en anglais, ndlr) qui reste crucial pour la sécurité mondiale», selon le tweet de M. Borrell. «Je suis engagé à jouer le rôle de coordinateur», a ajouté dans son tweet le Haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère.

18h30

Deux attaques ont visé quasi-simultanément samedi soir l'ultrasécurisée Zone verte de Bagdad et une base aérienne irakienne abritant des soldats américains au nord de la capitale, ont indiqué des responsables des services de sécurité. Deux obus de mortier se sont abattus sur la Zone verte de Bagdad, où siège l'ambassade américaine attaquée mardi par des milliers de combattants et de partisans des pro-Iran en Irak, ont indiqué des responsables de sécurité irakiens et de la Zone verte.

Dans le même temps, à moins d'une centaine de kilomètres plus au nord, deux roquettes Katioucha se sont abattues sur la base aérienne de Balad, immense base irakienne qui accueille des soldats et des avions américains, ont indiqué des sources de sécurité sur place. Selon le commandement militaire irakien, il n'y a eu aucune victime dans les deux attaques. Aussitôt après ces tirs, des drones américains ont survolé la base pour des missions de reconnaissance, ont ajouté ces sources.

14h06

La Chine a exhorté samedi les Etats-Unis à «ne pas abuser de la force» au lendemain d'un raid en Irak qui a coûté la vie notamment au général Qassem Soleimani, homme-clé de l'influence iranienne au Moyen-Orient. «La dangereuse opération militaire américaine viole les normes fondamentales des relations internationales et va aggraver les tensions et les turbulences régionales», a indiqué à son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi lors d'un échange téléphonique, cité par les médias chinois.

12h24

L'Iran assure que les Etats-Unis l'avaient appelé à «se venger proportionnellement».

La Suisse, qui représente les intérêts des Etats-Unis en Iran en l'absence de relations diplomatiques entre les deux pays, avait indiqué vendredi que son représentant avait «transmis un message que les Etats-Unis l'ont chargé de remettre» à l'Iran. La teneur de ce message n'avait toutefois pas été précisée.

12h08

L'Otan a suspendu ses missions d'entraînement en Irak, a indiqué samedi à l'AFP le porte-parole de l'Alliance nord-atlantique, Dylan White.

10h30

La coalition antijihadistes emmenée par les Etats-Unis a réduit ses opérations et renforcé la sécurité de ses bases irakiennes après l'assassinat par Washington d'un puissant général iranien, acte qui suscite un fort sentiment anti-américain en Irak, a indiqué vendredi à l'AFP un responsable américain.

Le Parlement irakien doit tenir dimanche une séance extraordinaire au cours de laquelle il pourrait dénoncer les accords sur la présence de 5.200 soldats américains sur son sol, au moment même où Washington a dépêché des centaines de renforts et prévoit d'envoyer jusqu'à 3.500 soldats de plus dans la région.

10H14

Evoquant des «tensions accrues dans la région», Londres a conseillé aux Britanniques d'éviter de se rendre en Irak et déconseille tout voyage non indispensable en Iran.

09h24

Les Etats-Unis ont commis un «acte de guerre» contre l'Iran, qui appelle des représailles, en tuant à Bagdad le général iranien Qassem Soleimani, a affirmé l'ambassadeur iranien à l'ONU Majid Takht Ravanchi.

09h10

Le Premier ministre démissionnaire irakien Adel Abdel Mahdi participe ce samedi aux obsèques à Bagdad du puissant général iranien Qassem Soleimani et de l'homme de l'Iran à Bagdad, l'Irakien Abou Mehdi al-Mouhandis.

Etaient également présents Hadi al-Ameri, patron des pro-Iran au Parlement irakien, de même que l'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki et plusieurs chefs de faction chiites pro-iraniennes. Une réunion prévue au Parlement a été repoussée à dimanche pour que les députés puissent eux aussi assister aux obsèques.

07h37

Des milliers d'Irakiens scandent samedi «Mort à l'Amérique», en cortège autour des cercueils du général iranien Qassem Soleimani et d'Abou Mehdi al-Mouhandis.

Ce cortège funéraire se déroulait dans le quartier de Kazimiya à Bagdad, où se trouve un sanctuaire chiite. Après le défilé de Kazimiya, des funérailles nationales officielles auront lieu dans la Zone verte de Bagdad en présence de nombreux dirigeants irakiens.

01h50

Un nouveau raid aérien américain a visé tôt samedi un commandant du Hachd al-Chaabi au nord de Bagdad, selon la télévision d'Etat, au lendemain du bombardement qui a coûté la vie au patron de cette coalition de paramilitaires pro-Iran et au puissant général iranien Qassem Soleimani.

Cette attaque a fait «des morts et des blessés», a précisé à l'AFP une source au sein de la police irakienne, sans toutefois être en mesure de donner un bilan précis.

Vendredi 3 janvier

21H32

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi ne pas chercher de «changement de régime» à Téhéran après l'élimination du général iranien Qassem Soleimani, tout en lançant une mise en garde aux «terroristes» qui s'en prennent aux Américains.

Affirmant avoir agi pour «arrêter» une guerre, pas pour en commencer une, il a affirmé que Qassem Soleimani préparait des attaques «imminentes» contre des diplomates et des militaires américains.

«J'ai un profond respect pour le peuple iranien», a-t-il ajouté. «Nous ne cherchons pas de changement de régime», a encore dit le président américain qui s'exprimait depuis son club de Mar-a-Lago en Floride où il est en vacances.

20H38

Deux compagnies aériennes du Moyen-Orient ont suspendu leurs vols vers Bagdad vendredi, après l'assassinat par les Etats-Unis d'un puissant général iranien aux abords de l'aéroport international de la capitale irakienne. La compagnie jordanienne Royal Jordanian a indiqué dans un communiqué avoir «décidé de suspendre les vols entre Amman et Bagdad (...) jusqu'à nouvel ordre, à la lumière de la situation sécuritaire à Bagdad et dans son aéroport». Les vols vers d'autres villes irakiennes sont maintenus. Royal Jordanian assurait 18 vols hebdomadaires entre Amman et Bagdad.

19H31

Les Etats-Unis ont décidé de déployer 3.000 à 3.500 militaires supplémentaires au Moyen-Orient pour renforcer la sécurité des positions américaines dans la région après la mort vendredi à Bagdad du général iranien Qassem Soleimani dans un raid américain, a indiqué à l'AFP un haut responsable du Pentagone. Ces soldats appartiennent à une force de réaction rapide de la 82e division aéroportée, qui avaient été mis en état d'alerte aussitôt après l'attaque contre l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad, a précisé ce responsable ayant requis l'anonymat.

18H33

L'Arabie saoudite a appelé vendredi à «la retenue pour éviter tout ce qui pourrait aggraver la situation» après l'assassinat par son allié américain d'un puissant général iranien en Irak, a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

17h44

Le patron du PCF Fabien Roussel a qualifié vendredi de «pure folie» et Jean-Luc Mélenchon d'«escalade irresponsable» le raid américain qui a tué le général iranien Qassem Soleimani. La présidente du RN Marine Le Pen estime, elle, que la France doit tout faire pour «relancer les négociations» sur le nucléaire iranien. «Au nom du PCF, je condamne ces nouveaux bombardements américains ordonnés par Trump qui font de l'Irak, déjà meurtrie, un nouveau champ de bataille», a réagi M. Roussel, pour qui «cet acte est une pure folie et peut conduire à l'irréparable».

16h52

La plus haute instance sécuritaire de l'Iran a promis vendredi de venger «au bon endroit et au bon moment» la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué par une frappe américaine à Bagdad. «L'Amérique doit savoir que son attaque criminelle contre le général Soleimani a été la plus grave erreur du pays (...) L'Amérique n'évitera pas les conséquences de ce mauvais calcul», a déclaré dans un communiqué le Conseil suprême de la sécurité nationale iranien. «Ces criminels subiront une dure vengeance (...) au bon endroit et au bon moment», a-t-il assuré, martelant que Washington «sera responsable pour les conséquences liées à chaque aspect de cet agissement criminel».

16h17

Le président syrien Bachar al-Assad, soutenu militairement par Téhéran, a dénoncé vendredi le raid américain qui a tué le général iranien Qassem Soleimani, assurant que son soutien à l'armée syrienne «ne sera pas oublié».

«Le peuple syrien n'oubliera pas sa présence aux côtés de l'armée arabe syrienne dans sa défense de la Syrie face au terrorisme et ses soutiens», a indiqué M. Assad dans une lettre adressée au guide suprême iranien Ali Khamenei, selon des propos rapportés par l'agence de presse officielle Sana.

15h53

Emmanuel Macron s'est exprimé ce vendredi après-midi sur la situation, appelant à «la retenue» et souhaitant «éviter une nouvelle escalade dangereuse».

Le président de la République va rester en «contact étroit» avec le président russe Vladimir Poutine sur la situation en Irak, pour «éviter une nouvelle escalade dangereuse des tensions et appeler toutes les parties à la retenue», a annoncé vendredi l'Elysée.

Lors d'un entretien avec son homologue russe vendredi matin, le président français a «rappelé l’attachement de la France à la souveraineté et à la sécurité de l’Irak et à la stabilité de la région». Il a appelé l’Iran à «revenir rapidement au plein respect de ses obligations nucléaires et à s’abstenir de toute provocation», ajoute la présidence dans un communiqué.

15h12

Le président américain Donald Trump a estimé ce vendredi, via Twitter, que le général Qassen Soleimani aurait du être tué «il y a des années». «Le général Qassem Soleimani a tué ou grièvement blessé des milliers d'Américains sur une longue période et prévoyait d'en tuer beaucoup d'autres (...) Il était directement ou indirectement responsable de la mort de millions de personnes», a tweeté M. Trump.

«Si l'Iran ne sera jamais capable de l'admettre clairement, Soleimani était à la fois détesté et craint dans son pays. Ils ne sont pas aussi tristes que les dirigeants (iraniens, Ndlr) essayent de le faire croire au reste du monde. Il aurait du être tué il y a des années!», a-t-il ajouté.

....of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

14h24

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo affirme que le général iranien Qassem Soleimani, tué dans un raid américain à Bagdad, préparait une «action d'envergure» menaçant des «centaines de vies américaines». «Il s'affairait activement à mener des actions dans la région - une action d'envergure, comme il disait - qui auraient mis en danger des dizaines, voire des centaines, de vies américaines», a déclaré le secrétaire d'Etat sur CNN.

«Nous savons que c'était imminent. Nous avons pris notre décision sur la base des évaluations de nos services de renseignement».

14h08

Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a enjoint à la prudence les ressortissants français se trouvant dans plusieurs pays du Proche-Orient, et notamment en Irak. «Le contexte de montée des tensions dans la région et les récents développements imposent de faire preuve de la plus grande prudence s'agissant des déplacements en ou vers l'Irak», préconise le ministère sur son site. Il formule des recommandations similaires à l'intention des Français «résidant ou de passage en Arabie saoudite» ou encore en Israël/territoires coccupés.

13h41

Des employés américains du secteur pétrolier en Irak, deuxième producteur de l'Opep, quittent vendredi le pays, a indiqué à l'AFP le porte-parole du ministère irakien du Pétrole.

13h28

Le chef de diplomatie américaine Mike Pompeo a affirmé vendredi que les Etats-Unis souhaitaient la «désescalade».

13h16

Les Etats-Unis appellent tous leurs ressortissants à quitter l'Irak «immédiatement». «En raison des tensions accrues en Irak et dans la région, nous pressons les citoyens américains de quitter l'Irak immédiatement», a exhorté le département d'Etat dans un tweet, en précisant «que toutes les opérations consulaires sont suspendues» à l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad.

12h33



Des dizaines de milliers de personnes manifestent à Téhéran pour dénoncer les "crimes" américains, a constaté un journaliste de l'AFP. Après la prière du vendredi, une foule a rempli des rues du centre de la capitale iranienne, scandant "Mort à l'Amérique" et brandissant des portraits de Qassem Soleimani, dirigeant des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique iranienne.

12h31



Un responsable militaire américain a affirmé à l'AFP que la frappe qui a pulvérisé tôt vendredi à Bagdad les deux véhicules où se trouvaient le puissant général iranien Qassem Soleimani et le principal homme de l'Iran en Irak était "un tir de précision d'un drone". En outre, a ajouté ce responsable sous le couvert de l'anonymat, "certains des 750 soldats supplémentaires déployés sont arrivés à Bagdad pour renforcer la sécurité de l'ambassade" américaine.

12h17



"L'Otan surveille la situation dans la région de très près. Nous restons en contact rapproché et régulier avec les autorités américaines", a réagi un porte-parole auprès de l'AFP.

11h50

Berlin exprime également «sa grande inquiétude» et appelle à la «désescalade».

11h46



Le guide suprême iranien a nommé Esmaïl Qaani comme nouveau chef de la force al-Qods

11h34



Le président irakien a appelé «tout le monde à la retenue».

11h07



A son tour, Londres appelle à la «désescalade».

10h44



La dirigeante des Moudjahidine du peuple, un groupe de l'opposition iranienne en exil, a appelé vendredi à "expulser les mollahs de la région". Selon ce communiqué du CNRI, sa présidente Maryam Radjavi a qualifié l'opération "de coup irréparable pour le régime des mollahs". "Mme Radjavi a souligné que le moment était venu d'expulser les mollahs de la région, en particulier d'Irak, de Syrie et du Liban, et d'expulser le Corps des Gardiens de la révolution de ces pays", est-il indiqué dans le communiqué, qui fustige le "joug du fascisme religieux au pouvoir en Iran".

10h27



Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a interrompu son voyage officiel en Grèce afin de rentrer en Israël

10h02



L'armée israélienne a fermé vendredi une station de ski sur une partie du plateau du Golan annexée, frontalière de la Syrie et du Liban. "A la suite d'une évaluation de sécurité, il a été décidé de fermer le Mont Hermon aux visiteurs aujourd'hui", a déclaré une porte-parole de l'armée. La station de ski du Mont Hermon est située dans le secteur nord du plateau du Golan, conquis sur la Syrie en 1967 par Israël qui a ensuite annexé cette zone frontalière du Liban et de la Syrie.

09h47



Le chef du mouvement chiite libanais Hezbollah, grand allié de l'Iran, a promis vendredi "le juste châtiment" aux "assassins criminels" responsables de la mort du général iranien Qassem Soleimani. "Apporter le juste châtiment aux assassins criminels (...) sera la responsabilité et la tâche de tous les résistants et combattants à travers le monde", a promis dans un communiqué le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui utilise généralement le terme de "Résistance" pour désigner son organisation et ses alliés.

9h22

"L'assassinat de Soleimani (...) est un palier hasardeux qui va mener à l'accroissement des tensions dans la région", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères, cité par les agences RIA Novosti et TASS. "Soleimani servait fidèlement les intérêts de l'Iran. Nous présentons nos sincères condoléances au peuple iranien", a-t-il ajouté.

09h13

"Nous demandons instamment à toutes les parties concernées, en particulier aux Etats-Unis, de garder leur calme et de faire preuve de retenue afin d'éviter une nouvelle escalade des tensions", a indiqué devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Geng Shuang.

09h09

Le Premier ministre démissionnaire irakien Adel Abdel Mahdi a estimé que le raid américain de vendredi allait "déclencher une guerre dévastatrice en Irak".

09h07

"On se réveille dans un monde plus dangereux. L'escalade militaire est toujours dangereuse. Quand de telles opérations ont lieu, on voit bien que l'escalade est en marche alors que nous souhaitons avant tout la stabilité et la désescalade", a indiqué sur RTL Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux Affaires européennes.

08h56

Le pouvoir syrien a dénoncé vendredi la "lâche agression américaine" qui a tué en Irak le général iranien Qassem Soleimani. La Syrie est certaine que cette "lâche agression américaine (...) ne fera que renforcer la détermination à suivre le modèle de ces chefs de la résistance", souligne une source du ministère des Affaires étrangères à Damas citée par Sana.

08h42

La Chine a fait part vendredi de sa "préoccupation" et a appelé au "calme". "Nous demandons instamment à toutes les parties concernées, en particulier aux Etats-Unis, de garder leur calme et de faire preuve de retenue afin d'éviter une nouvelle escalade des tensions", a indiqué devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Geng Shuang.

08h28

Le leader chiite Moqtada Sadr a donné l'ordre à ses combattants de l'Armée du Mahdi de se "tenir prêts", réactivant ainsi une milice officiellement dissoute depuis environ une décennie et qui avait semé la terreur dans les rangs des soldats américains en Irak.

07h41

"Il n'y a aucun doute sur le fait que la grande nation d'Iran et les autres nations libres de la région prendront leur revanche sur l'Amérique criminelle pour cet horrible meurtre", a déclaré le président Hassan Rohani dans un communiqué publié sur le site du gouvernement.

07h37

Des dizaines d'Irakiens qui conspuent depuis plus de trois mois le pouvoir à Bagdad et son parrain iranien chantent et dansent vendredi matin sur la place Tahrir de la capitale irakienne, a constaté un photographe de l'AFP. "Qassem Soleimani, la victoire divine est arrivée", scandaient ces manifestants. "C'est Dieu qui a vengé le sang des martyrs", a affirmé un protestataire, alors que la révolte a été marquée par près de 460 morts et 25.000 blessés

07h11

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a publié vendredi sur Twitter une vidéo montrant ce qu'il présente comme des Irakiens "dansant dans la rue" pour célébrer la mort du général iranien Qassem Soleimani.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

06h52

L'Iran a convoqué vendredi un responsable de l'ambassade de Suisse, qui représente les intérêts américains à Téhéran en l'absence de relations diplomatiques entre les deux pays

06h37

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'est engagé vendredi à "venger" la mort de Qassem Soleimani et décrété un deuil national de trois jours dans son pays. "Le martyre est la récompense de son inlassable travail durant toutes ces années (...). Si Dieu le veut, son oeuvre et son chemin ne s'arrêteront pas là, et une vengeance implacable attend les criminels qui ont empli leurs mains de son sang et de celui des autres martyrs", a dit l'ayatollah Khamenei sur son compte Twitter en farsi.

05h28

La mort de Qassem Soleimani est une "escalade extrêmement dangereuse et imprudente", a prévenu vendredi sur Twitter le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. "Soleimani a rejoint nos frères martyrs mais notre revanche sur l'Amérique sera terrible", a pour sa part réagi, également sur Twitter, Mohsen Rezai, un ancien chef des Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique.

03h51

Le président des Etats-Unis Donald Trump a tweeté l'image d'un drapeau américain, sans le moindre commentaire.

03h41

Le pétrole bondit de plus de 4% après la mort du général iranien Soleimani.

02h38

Les Gardiens de la révolution confirment la mort du général Soleimani à Bagdad

02h27

Le puissant général iranien Qassem Soleimani, en charge des affaires irakiennes au sein de l'armée idéologique d'Iran, a été tué dans le bombardement de l'aéroport de Bagdad, a annoncé tôt vendredi la télévision d'Etat irakienne. Citant des sources au sein du Hachd al-Chaabi, puissante coalition de paramilitaires majoritairement pro-Iran désormais intégrés à l'Etat irakien, la télévision officielle a affirmé que le général Soleimani avait été tué, de même qu'Abou Mehdi al-Mouhandis, le numéro deux du Hachd. Plusieurs responsables des services de sécurité et du Hachd ont confirmé ces morts.