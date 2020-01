Une famille découvre un serpent en faisant cuire une pizza au four

Une recette d'un tout nouveau genre. En faisant cuire une pizza au four, une famille américaine originaire de Caroline du Nord a récemment eu la drôle de surprise de se retrouver nez à nez avec un serpent qui avait eu la mauvaise idée d'élire domicile dans l'appareil électroménager.

Le reptile, mesurant plus de 45 cm de long, était en train de cuire avec la pizza, lorsque Amber Helm, la mère de famille, s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas.

«Le four a commencé à fumer et j'ai dit à mes garçons de reculer pour que je puisse m'assurer qu'un incendie ou quoi que ce soit d'autre ne se produise pas. J'ai regardé de plus près et je me suis dit ‘Oh mon Dieu ! C'est un serpent’», a-t-elle déclaré à WRAL, une chaîne de télévision locale relayée par CNN.

Si la famille ne sait pas comment l'animal est entré dans la maison, elle suppose néanmoins qu'il a dû se glisser dans le vide sanitaire pour ensuite entrer dans l’habitation et se nicher dans le four, finissant ses jours avec la pizza, qui, elle a été mise à la poubelle.

"We went out to eat. We did not eat the pizza." This family found an 18-inch snake baking in their oven alongside their pizza. https://t.co/ONy2nsnjSq pic.twitter.com/ageH1KjSNn

— CNN (@CNN) January 4, 2020