Vidéo : un Américain de 93 ans tire sur le directeur de l'agence immobilière après l'inondation de sa maison

Un Américain de 93 ans a tiré dans les jambes du directeur de son agence immobilière, ce jeudi 2 janvier, convaincu qu’il était responsable des inondations ayant ravagé sa maison à Las Vegas.

Furieux, Robert Thomas a pénétré dans le hall d'accueil de l'immeuble de l'agence de location de biens immobiliers armé d’un pistolet calibre 9 mm. Quand une employée a tenté d’alerter la police, il a tiré une première balle sur un écran d'ordinateur.

Après avoir libéré la femme, le nonagénaire, vêtu d'un chapeau et d'un manteau noir, a alors pointé son arme en direction des jambes du responsable et a tiré à deux reprises, comme en témoignent les images ci-dessous, filmées par une caméra de vidéosurveillance.

Deux policiers sont arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard, et ont procédé à l’arrestation du retraité, qui a rapidement posé son arme après que les forces de l’ordre ont ouvert le feu sur la baie vitrée. Touché à la jambe gauche et à la jambe droite, la victime a été transportée en urgence à l'hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé, précise le Daily Mail.

Robert Thomas, quant à lui, a été jugé en comparution immédiate, le 3 janvier, dans un fauteuil roulant. Il a été accusé de tentative de meurtre, d'enlèvement avec une arme, de port d'arme dissimulée sans permis, de cambriolage avec une arme à feu et d’avoir fait usage d’une arme à feu dans une zone interdite. Sa caution a été fixée à 25.000 dollars (environ 22.430 euros).