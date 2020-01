A 44 ans, cette Britannique attend son 22e enfant

Sue et Noel Radford, 44 et 48 ans, sont les parents de «la plus grande famille d'Angleterre» selon les tabloids britanniques. Et l'arrivée d'un 22e enfant va les aider à conserver ce titre.

Fans des réseaux sociaux, ils exposent leur vie assez insolite publiquement sur le Net. C'est par ce biais qu'ils ont annoncé, en octobre 2019, que Sue était enceinte. La naissance de l'enfant devrait intervenir en avril 2020.

La famille compte déjà 11 filles et 10 garçons. L'aÎné, Chris, a 30 ans, la dernière, Bonnie Raye, à peine plus de 1 an. La mère a été enceinte de son premier enfant à l'âge de 14 ans. Dans la famille Radford, les réalités quotidiennes se traduisent par des chiffres énormes : 18 kilos de linge lavé, 10 litres de lait et trois boîtes de céréales consommés chaque jour, selon le Daily Mail. Ils vivent dans une maison qui compte dix chambres.

Pour le passage à la nouvelle année, la famille a tenu à exprimer ses voeux sur Instagram. L'occasion aussi de regarder dans le rétroviseur. «2019 a été l'année la plus dure de nos vies, nous avons dû faire face aux pertes dévastatrices de mon père et de la mère de Noel», ont-ils confié.