Australie : au moins 20 espèces en danger menacées d'extinction par les incendies

Un désastres écologique. Les incendies qui frappent l'Australie depuis plusieurs semaines auraient tué près de 500 millions d'animaux, et menaceraient d'extinction entre vingt et cent espèces déja fragilisées.

Plus de 8.000 koalas auraient ainsi déja été victimes des icnendies. Et selon le site d'investigation Raw Story, le Potoroo à longs pieds, le cacatoès de Latham, ou encore la souris Maruspiale de l'île kangourou - dont le tiers de la surface a brûlé - pourraient presque totalement disparaître, de nombreux specimens ayant péri dans les flammes et leur habitat naturel ayant été ravagé.

Car aucune espèce n'est à l'abri, alors que l’Australie héberge entre 600.000 et 700.000 espèces, dont beaucoup sont uniques au pays.

Même les oiseaux, qu'on pourrait penser capables de fuir les flammes en s'envolant, peuvent être désorientés par la fumée et les vents violents. On a ainsi pu voir de nombreux cadavres d'oiseaux s'échouer ces dernières semaines sur la place de Mallacoota, dans l'Etat de Victoria.

Une menace à long terme

Et les ravages causés par les flammes auront un impact à long terme sur les animaux qui auront survécu, leurs sources de nourriture ayant disparu, la flore pouvant mettre des décennies à se reconstituer. Et certains prédateurs comme les renards ou les chats sauvages chassent plus facilement dans les environnements carbonisés, menaçant davantage les animaux qui auraient survécu.

De nombreuses espèces de plantes sont également menacées, d'autant que les incendies ont touché des zones jusqu'alors épargnées par les flammes, et ou la flore ne s'est jamais adaptée comme dans les environnements où les incendies sont fréquents.

Raw Story appelle ainsi les autorités à mettre en oeuvre des mesures afin d'éviter le pire, comme de mettre certains spécimens dans des réserves afin de les prérver, ou encore de récolter des graines des plantes en danger.