Cameo, l'application qui permet de recevoir des messages personnalisés de son idole

Qui n’a jamais rêvé de recevoir un message dédicacé de son chanteur ou son acteur favori ? C’est désormais possible grâce à l’application américaine Cameo, qui pemet de payer une célébrité pour que celle-ci réalise sur commande une vidéo personnalisée.

Des jeunes youtubeurs, aux actrices, en passant par les anciennes stars, les athlètes et les rappeurs, au total, plus de 20.000 célébrités (95 % sont américaines) sont inscrites sur cette plateforme. Parmi elles, on peut citer notamment le rappeur américain Snoop Dogg, le joueur de football américain Brett Favre, ou encore l'actrice pornographique Stormy Daniels et Melissa Joan Hart, l'actrice de «Sabrina, l'apprentie sorcière».

Le principe est simple. Après avoir sélectionné la célébrité, personnalité publique ou autre personne digne d’intérêt de son choix, chaque client indique en quelques lignes à qui la vidéo est adressée et qu’elle est le message que la personne en question doit prononcer, en sachant qu’elle a la possibilité d’accepter ou de refuser la requête.

A titre d'exemple, Caitlyn Jenner, la star transgenre du clan Kardashian, est disponible pour 2.500 dollars (2.246 euros), le rappeur Snoop Dogg offre ses services pour 750 dollars (673 euros), et Stormy Daniels, que le président avait payée 130.000 dollars pour son silence, demande quant à elle environ 370 euros, en sachant qu'une vidéo dure environ deux minutes. Pour les stars, cette application est ainsi un bon moyen de monétiser leur temps libre - elles touchent 75% sur chaque commande - tout en faisant plaisir à un fan.

L’idée de Cameo a émergé en 2016 dans l’esprit de Steven Galanis, ancien de Linkedin et producteur video, et de Martin Blencowe, ancien agent pour la ligue NFL de football américain. Avant un match, Martin Blencowe convainc l’un de ses joueurs de filmer une dédicace vidéo pour fêter la naissance du premier enfant de l’un de ses amis, qui a déclaré «C’est le meilleur cadeau qu’on m’ait jamais fait», a raconté Steven Galanis au Chicago Tribune.

«Ça nous a tous les deux fait réfléchir : quand on est ni l’agent d’une star, qu'on ne connaît aucun agent ou qu'on ne les rencontre pas au gré du hasard dans la vie réelle… il est impossible d’obtenir une vidéo comme celle-ci. C’est à ce moment-là qu’on a commencé à rêver de ce projet.», a-t-il ajouté.

Depuis la création de l’application, 435.000 vidéos ont été produites, dont 300.000 en 2019. A noter que dans les mois à venir, la start-up envisage de diversifier son offre en proposant notamment des échanges par texto et des conseils vidéo personnalisés, et même des rencontres dans la vraie vie…