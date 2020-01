Chine : un virus inconnu infecte des dizaines de personnes et fait trembler le pays

Une course contre la montre s'est engagée en Chine, où les autorités sanitaires tentent d'identifier et de traiter un mystérieux virus provoquant une forme de pneumonie et qui a déjà infecté des dizaines de personnes.

Comme l'explique CNN, les cas ont été recensés dans la ville de Wuhan, dans le centre du pays. Entre le 12 et le 29 décembre derniers, 59 cas de cette infection respiratoire inconnue y ont été signalés, selon la chaîne d'information en continu américaine.

Suivant les informations disponibles, aucun décès n'a, à ce stade, encore été constaté mais sept personnes seraient cependant dans un état critique, et tous les patients infectés ont été placés en quarantaine.

Au départ, les médecins pensaient que le Sras, le syndrome respiratoire aigu sévère, était en train de faire une réapparition mais, dimanche, les autorités ont finalement annoncé qu'il ne s'agissait pas de cette maladie dépistée pour la première fois dans le pays en 2002, et qui, à l'époque, s'était répandue dans 37 autres Etats, infectant dans son sillage plus de 8.000 personnes et tuant 774 malades.

Les autorités sanitaires ont également indiqué qu'il ne s'agissait pas non plus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (Mers), ou de la grippe aviaire.

L'hypothèse d'une contamination inter-humaine a priori écartée

Pour tenter de comprendre de quoi il en retourne, les chercheurs se sont donc penchés sur les facteurs probables de contamination.

C'est ainsi qu'ils se sont rendus compte que plusieurs malades travaillent au marché de fruits de mer de Wuhan, dans lequel sont aussi vendus divers animaux comme des oiseaux, des serpents ou encore des lapins.

A mysterious virus is making China (and the rest of Asia) nervous. It's not SARS, so what is it? @Nectar_Gan reports https://t.co/qGU9eNiuvQ — Brett McKeehan (@brettmck1) January 6, 2020

A ce stade, la piste d'une contamination par les animaux est donc privilégiée et, dans ce contexte, le marché a été fermé le 1er janvier dernier, pour être désinfecté. Une hypothèse d'ailleurs renforcée par le fait qu'aucun soignant ayant été en contact avec les malades n'a été infecté.

De quoi calmer un peu les craintes d'une épidémie de grande ampleur, mais les autorités préfèrent rester prudentes.

Elles rappellent en effet que la maladie s'est déclenchée juste avant le Nouvel An lunaire Chinois, alors que des millions de personnes s'apprêtent à visiter leur famille en Chine ou voyager à l'étranger.

Les pays voisins suivent donc la situation de près et plusieurs d'entre eux ont mis en place des mesures préventives, avant cette période intense de déplacements.