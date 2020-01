Crash d'un Boeing ukrainien en Iran : au moins 170 morts, l'avion avait passé son contrôle technique il y a deux jours

Environ 170 personnes, parmi lesquels 82 Iraniens et 63 Canadiens, ont été tuées dans le crash d'un Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines qui s'est écrasé mercredi en Iran peu après avoir décollé de Téhéran en direction de Kiev, ont annoncé les médias iraniens.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde contre toute «spéculation» après le crash. «Je demande vraiment à tout le monde de s'abstenir de toute spéculation et versions non vérifiées sur la catastrophe», a écrit sur Facebook M. Zelensky. Plus tôt dans la matinée, l'ambassade ukrainienne en Iran a mis en cause «une panne d'un moteur de l'appareil due à des raisons techniques». «La thèse d'un attentat terroriste est pour le moment exclue», a précisé l'ambassade.

A Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé qu'il n'y avait aucun survivant. «Tous les passagers et l'équipage» du Boeing 737 d'Ukraine International Airlines «sont morts», a écrit M. Zelensky sur sa page Facebook. Peu auparavant, un haut responsable de la diplomatie ukrainienne, Vassyl Kyrylytch, a donné à l'AFP la même information sur l'absence de survivants.

Il a déclaré que «selon des chiffres préliminaires, il y avait 168 personnes à bord» de ce vol qui devait relier la capitale iranienne à Kiev. «De toute évidence, il est impossible que des passagers» du vol PS-752 Téhéran-Kiev «soient en vie», a déclaré à l'agence semi-officielle iranienne Isna le chef du Croissant-Rouge iranien, Morteza Salimi.

Selon ce responsable, 170 personnes - passagers et membres d'équipage - avaient embarqué à bord de l'appareil avant son décollage. Citant un porte-parole de l'aéroport international Imam Khomeiny de Téhéran, l'agence de presse officielle iranienne Irna a indiqué qu'il y avait 176 personnes à bord: 167 passagers et 9 membres de l'équipage. «Tous les passagers sont morts», a titré l'agence de presse officielle Irna.

«L'avion a été fabriqué en 2016, il a été reçu par la compagnie aérienne directement de l'usine (Boeing). L'avion a subi sa dernière maintenance technique régulière le 6 janvier 2020», a déclaré la compagnie Ukraine International Airlines sur Facebook précisant suspendre la liaison aérienne avec Téhéran sine die.