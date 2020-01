Crash d'un Boeing ukrainien en Iran : l'Iran ne donnera pas les boîtes noires aux Américains

Un Boeing ukrainien transportant 176 personnes, principalement des Iraniens et des Canadiens, s'est écrasé en Iran peu après son décollage de Téhéran, tuant tous ceux qui se trouvaient à bord, ont annoncé les autorités iraniennes et ukrainiennes. Les équipes de secours et recherche iraniennes ont retrouvé les boîtes noires de l'avion.

«Les deux boîtes noires du Boeing 737 ukrainien qui s'est écrasé ce matin ont été retrouvées», a déclaré le porte-parole de l'autorité, Reza Jafarzadeh, selon l'agence d'information semi-officielle Isna.

L'autorité iranienne de l'aviation civile a indiqué mercredi qu'elle ne les remettrait pas aux Etats-Unis. «Nous ne donnerons pas les boîtes noires au constructeur (Boeing) et aux Américains», a ainsi affirmé le chef de l'Organisation iranienne de l'aviation civile, Ali Abedzadeh, cité par l'agence de presse Mehr.

Ce Boeing 737, de la compagnie Ukraine International Airlines, avait décollé avant l'aube de l'aéroport international Imam Khomeiny de Téhéran en direction de Kiev, selon l'agence semi-officielle Isna.

Il s'est écrasé sur des terres agricoles à Khalaj Abad dans le district de Shahriar, à environ 45 km au nord-ouest de l'aéroport, selon des médias d'Etat.

«Sur les 176 personnes qui ont péri, neuf étaient des membres d'équipage et les autres des passagers» dont 15 enfants, a déclaré le gouverneur adjoint de la province de Téhéran, Mohammad Taghizadeh, cité par Isna. «Il y a actuellement 500 personnels médicaux sur place» pour retrouver les corps.

«S'abstenir de toute spéculation»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde contre toute «spéculation» après le crash. «Je demande vraiment à tout le monde de s'abstenir de toute spéculation et versions non vérifiées sur la catastrophe», a écrit sur Facebook M. Zelensky. Plus tôt dans la matinée, l'ambassade ukrainienne en Iran a mis en cause «une panne d'un moteur de l'appareil due à des raisons techniques». «La thèse d'un attentat terroriste est pour le moment exclue», a précisé l'ambassade.

A Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait rapidement confirmé qu'il n'y avait aucun survivant. «Tous les passagers et l'équipage» du Boeing 737 d'Ukraine International Airlines «sont morts», a écrit M. Zelensky sur sa page Facebook. Peu auparavant, un haut responsable de la diplomatie ukrainienne, Vassyl Kyrylytch, a donné à l'AFP la même information sur l'absence de survivants.

«L'avion a été fabriqué en 2016, il a été reçu par la compagnie aérienne directement de l'usine (Boeing). L'avion a subi sa dernière maintenance technique régulière le 6 janvier 2020», a déclaré la compagnie Ukraine International Airlines sur Facebook précisant suspendre la liaison aérienne avec Téhéran sine die.