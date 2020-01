Deux médecins chinois astucieux sauvent la vie d'un passager d'un avion en plein vol

Il leur doit une fière chandelle. Alors qu'il était en train de voyager dans un avion reliant Guangzhou, en Chine, à New York, aux Etats-Unis, un vieil homme s'est récemment trouvé dans l'incapacité d'uriner, malgré une très forte envie. De quoi risquer une rupture de vessie en plein vol, sachant qu'il restait encore six heures de trajet avant d'atterrir.

Lorsqu'ils ont pris connaissance de cette situation d'urgence, les docteurs Xiao et Zhang, également à bord de l'appareil, n'ont donc pas hésité à lui venir en aide.

Problème : les deux praticiens n'étaient pas en possession du matériel adéquat, pourtant en théorie indispensable, afin de prêter assistance au vieil homme en détresse.

C'était toutefois sans compter leur imagination, qui teintée d'une certaine ingéniosité couplée à une prise de risque, leur permettra finalement de trouver la parade adéquate et de sauver le passager d'une mort quasi-certaine.

Le docteur Xiao a en effet fabriqué un dispositif de drainage d'urine de fortune à partir d'un tube de masque à oxygène, d'une aiguille de seringue, d'une paille et de ruban adhésif.

Quick-Thinking Doctor Saves Man's Life Mid-Flight After Making Makeshift Catheter Out of Oxygen Mask and Straw https://t.co/ddhdR1XQuT pic.twitter.com/MDYnNv2sKQ

— David Pride (@DavidaPride) January 8, 2020