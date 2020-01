Espace : L'origine d'un mystérieux signal radio localisée dans une galaxie proche de la nôtre

Des astronomes ont identifié la provenance d'un signal radio - un sursaut radio rapide répétitif - capté dans l'espace l'année dernière. Ce n'est que la deuxième fois qui en fait le cinquième du genre dont l'origine a été localisée, comme le rapporte Science Alert.

Et ce signal provient d'une galaxie en spirale relativement proche de la nôtre, située à 500 millions d'année lumière de la Terre. C'est la première fois que l'origine d'un signal radio de ce type, appelé «sursaut radio rapide», est localisée aussi près. «La localisation de cet objet est radicalement différente non seulement de celles des sursauts radio rapides répétés, mais également de tous les sursauts radio rapides étudiésjusqu'à présent», a epliqué Kenzie Nimmo, astronome à l'Université d'Amsterdam.

Les sursauts radio rapides constituent l'un des plus grands mystères de l'Univers. Il s'agit de flashs apparaissant dans l'espace, lors desquels est libérée en quelques millièmes de seconde autant d'énergie que le Soleil en émet en une journée. Le premier a été repéré en 2007.

Il pourrait s'agir de collisions de trous noirs avec de la matière noire, de supernovae, de magnétars, d'étoiles de Planck, certains avançant même l'hypothèse d'une manifestation d'une civilisation extra-terrestre.

Le fait d'avoir repéré l'origine de ce sursaut radio rapide, et d'en identifier de plus en plus fréquemment, pourrait aider les scientifiques à découvrir enfin leur vraie nature.