L'espadon chinois devient la première espèce éteinte de la décennie

Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant qu'une première espèce animale soit officiellement déclarée éteinte en 2020. L'espadon chinois, poisson qui pouvait mesurer jusqu'à 7 mètres de long, a disparu, selon une récente étude scientifique.

Ce géant qui vivait dans le Yang-Tsé-Kiang, plus long fleuve d'Asie, était surnommé le «roi des poissons d'eau douce» en Chine. Selon les scientifiques, qui publient l'étude dans le Science of The Total Environment, la disparition de cette espèce est presque uniquement causée par les activités humaines, et notamment la pêche intensive.

Depuis 1996, l'espadon chinois était en effet classé comme étant en «danger critique» par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), et la dernière apparition répertoriée remontait à 2003. Dans ces conditions, certains programmes avaient été imaginés pour éviter sa disparition, mais il est très compliqué de conserver en captivité des poissons de cette taille.

Au-delà de sa disparition, le cas de l'espadon chinois est représentatif de la situation dans le Yang-Tsé-Kiang. Ainsi, suite à une campagne de recensement, 140 espèces ont été déclarées en grave danger, ce qui n'est pas pour rassurer les associations de défense des animaux. Face à la catastrophe écologique d'une telle extinction, il aura fallu attendre le 1er janvier 2020 pour que le gouvernement chinois instaure un moratoire de 10 ans sur la pêche commerciale dans le fleuve. Reste à savoir si cela sera suffisant au vu de la situation actuelle.