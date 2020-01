Prison à perpétuité pour Reynhard Sinaga, le pire prédateur sexuel du Royaume-Uni

C'est le plus grand violeur du Royaume-Uni. Reynhard Sinaga, 36 ans, vient d'être condamné à la perpétuité par la justice de son pays. Il a été reconnu coupable de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles sur 48 hommes entre 2015 et 2017.

Mais le nombre de victimes pourrait être bien plus important. Selon la police britannique, au moins 190 hommes pourraient avoir fait les frais du prédateur sexuel. L'homme, originaire d'Indonésie et étudiant en géographie, répétait à chaque crime un mode opératoire identique : il proposait à de jeunes hommes hétérosexuels, ivres après avoir passé la soirée en boîte de nuit, de les héberger.

Une fois chez lui, il leur servait un verre, présenté comme le «dernier», dans lequel Sinaga versait discrètement un produit proche du GHB. C'est une victime âgée de 18 ans, ayant repris connaissance durant son viol et qui s'était en enfuit en emportant le portable de Reynhard Sinaga, que la police avait pu procéder à l'interpellation de celui-ci.

Lors de leurs investigations, les policiers ont découvert que l'homme filmait non seulement les sévices qu'il infligeait à ses proies, mais aussi qu'il collectionnait les objets qu'il leur volait.