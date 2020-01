Riposte de l'Iran : les réactions internationales

22 missiles sol-sol iraniens ont touché deux bases militaires américaines situées en Irak, sans que le bilan des victimes soit pour l'instant connu. Le lancement de ces missiles est une réponse à l'assassinat, par les Etats-Unis, du général iranien Qassem Soleimani.

Donald Trump, le président américain, a déclaré dans un tweet que «jusqu'ici tout va bien» après l'attaque iranienne, en attendant une prochaine déclaration.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020