Vidéo : Prêt à sauter d'un immeuble, il renonce à se suicider en entendant la foule lui chanter des cantiques

Ils lui ont sauvé la vie. Alors qu’il s’apprêtait à se défénestrer depuis le dernier étage d’un immeuble, le 10 décembre dernier, un Brésilien a renoncé à mettre fin à ses jours en entendant la foule lui chanter des cantiques.

Les yeux rivés vers le ciel, les passants ont enchaîné des chants religieux durant près de trois heures pour tenter de dissuader l’homme de 43 ans de passer à l’acte.

il est atteint de schizophrénie

«Tu es un miroir qui reflète l’image du Seigneur. Ne pleure pas si le monde ne t’a pas encore remarqué. Il suffit que Dieu reconnaisse sa valeur.», disaient notamment les paroles, qui ont fait leur effet, puisque le Brésilien a fini par s’éloigner du bord, renonçant à son suicide.

Immédiatement pris en charge par les secours, l’homme a expliqué aux pompiers qu’il est atteint de schizophrénie et qu’il se sentait persécuté. Partagée sur les réseaux sociaux, la séquence a suscité une vive émotion chez les internautes.

«Cela prouve à quel point l'humanité a besoin de l'amour de Dieu», «Bravo pour cette solidarité humaine», «Félicitations, ces chants sont très forts et vont droit au cœur», «cette vidéo montre que l'être humain a toujours de l'empathie et de l'amour pour son prochain, et qu'il ne reste pas indifférent devant des faits aussi terribles», peut-on notamment lire dans les commentaires.