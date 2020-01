Vidéo : une petite fille échappe à la vigilance de ses parents et se retrouve sur le rebord d'un immeuble

Les médias espagnols se font l'écho d'une effroyable scène dont les images, filmées, donnent la chair de poule et tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Enregistrées par un touriste à Tenerife, on peut voir une fillette d'environ 4 ans courir sur le rebord d'un immeuble, le vide tout autour d'elle.

On ne peut que retenir son souffle à la vue de ce pétrifiant spectacle, la petite fille menaçant de tomber d'une hauteur de cinq étages, chute qui fort heureusement ne s'est pas produite, lui aurait été fatale.

Comme l'explique le quotidien espagnol La Vanguardia, la vidéo a été enregistrée au cours du premier week-end du mois de janvier.

Selon les quelques éléments disponibles, la police a ouvert une enquête pour tenter de retrouver les parents de l'enfant qui seraient des touristes finlandais venus passer Noël en Espagne.

