Les offres d'emploi surprenantes reçues par le Prince Harry et Meghan Markle

Vont-ils devenir des travailleurs comme les autres ? Après avoir annoncé se mettre à distance de leurs obligations royales, le Prince Harry et Meghan Markle réfléchissent à leur nouvelle vie professionnelle.

Ce 8 janvier, dans leur communiqué sur Instagram, Harry et Meghan Markle ont indiqué leur volonté de «devenir indépendants financièrement». Le couple a déjà reçu plusieurs propositions d'emploi - rapporte le média anglais The Independant.

Le comédien américain Trevor Noah, animateur du talk-show The Daily Show, a annoncé qu'il cherchait deux employés. Parmi les compétences requises, il cite «parler un anglais impeccable», «savoir très bien saluer», «avoir un manoir ou un château disponible pour organiser des soirées professionnelles».

Andy Cohen, le présentateur américain de l'émission de télé-réalité The Real Housewives of Beverly Hills, a proposé à Meghan Markle de participer à l'émission, dans laquelle des Américaines influentes font découvrir aux téléspectateurs leur quotidien clinquant. «L'invitation est lancée pour que la duchesse rejoigne The Real Housewives of Beverly Hills» a-t-il proposé sur Instagram, en dessous du post officiel du couple. Meghan Markle a un jour décrit l'émission comme son «plaisir coupable».

La police du Comté de Surrey, au sud-est de l'Angleterre, a partagé une offre d'emploi sur son compte Twitter. «Nous avons appris que vous recherchez une nouvelle fonction, où vos fortes convictions en faveur du service public et votre désir de servir la Reine, seront des atouts. Nous sommes proches de Windsor, et Sussex, et nous recrutons...» dit le message avec humour.

Dear #HarryAndMeghan,





We hear you are looking for a new role where your strong beliefs in public service, and serving the @Queen_UK could be an asset?





We’re close to Windsor, and Sussex, and we are recruiting…https://t.co/AfQAUVg1ff





? #Megxit

— Surrey Police (@SurreyPolice) 9 janvier 2020