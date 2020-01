Vidéo : après l'avoir avalée, un cobra parvient à expulser une bouteille en plastique

La pollution plastique n'affecte pas que les océans. En Inde, un cobra vient d'en faire l'amère expérience. Heureusement pour lui, l'impressionnant reptile s'en est sorti indemne.

Une courte séquence largement relayée sur les réseaux sociaux, le montre en train d'expulser une bouteille plastique qu'il venait d'avaler par mégarde.

When it comes to #plastic there is nothing called as throwing away. See how single use plastic like bottles effecting the wildlife & other species. Video may disturb you. pic.twitter.com/swnxAjbyCx

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 10, 2020