Etats-Unis : un jeune garçon se démène depuis plusieurs années pour aider les sans-abri de sa ville

On n'est jamais trop jeune pour avoir un impact sur le monde. A l'exemple de Chase Hansen, un jeune américain de 10 ans qui se démène depuis plusieurs années déjà pour les sans-abri de sa ville et a créé une structure d'aide pour eux.

Tout a commencé en 2014, lorsque le garçonnet âgé de 4 ans à l'époque a été choqué par le nombre de SDF qui l'entouraient et a interrogé son père, John, sur leur présence dans la rue. «Papa, qui sont ces gens ? Pourquoi n'ont-ils pas d'endroit où aller ?», avait-il alors demandé, comme le relate le Washington Post.

Des questions qui ont eu l'effet d'un déclic pour son père qui a alors décidé de s'engager, avec son fils, pour aider les plus démunis de leur ville, dans la banlieue de Salt Lake City, aux Etats-Unis.

Au départ, ils ont juste convaincu une enseigne de grande distribution de donner une centaine de smoothies à ceux qui ne pouvaient s'en acheter. Puis, ce qui était un moyen de passer du temps ensemble est finalement devenu – pour Chase et John – un vrai engagement.

«Ils m'ont réappris à me faire des amis»

Les deux bienfaiteurs, en quête d'un contact plus humain avec ceux qu'ils voyaient démunis dans la rue, ont ainsi commencé à inviter les sans-abri à déjeuner, et ont multiplié les rendez-vous.

«Je voulais trouver une manière de mieux les connaître», affirme Chase, aujourd'hui âgé de 10 ans. «Je voulais leur demander d'où ils venaient, quelles étaient leurs passions, des choses simples. Et parfois ils nous racontaient comment ils en étaient venus à vivre dans la rue».

Certaines personnes aidées par Chase et John Hansen ont témoigné dans le journal américain. «Ils m'ont réappris à me faire des amis», narre notamment l'un d'entre eux.

Fiers de leur succès, le père et son fils ont alors monté une structure appelée «Project Empathy». Le but ? Encourager les gens à créer du lien avec les sans-abri de leur quartier afin de les aider à trouver un domicile et un emploi, ou simplement développer une relation.

Chase et John, eux, ont même voyagé jusqu'à Las Vegas (Nevada) et Phoenix (Arizona), accompagnés d'anciens sans-abri à qui ils étaient venus en aide, pour aller déjeuner dans d'autres refuges.