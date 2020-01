Donald Trump aurait validé l'assassinat de Qassem Soleimani en juin 2019

La mort de Soleimani était-elle préparée depuis longtemps ? C'est bien possible selon certains médias américains, qui assurent que Donald Trump avait validé cette mesure dès le mois de juillet en cas de mort d'un citoyen américain suite à une agression iranienne.

Si cette information dévoilée par NBC News s'avère véridique, cela expliquerait pourquoi l'éventualité de ce bombardement contre le général était dans les options possibles après la mort d'un sous-traitant de l'armée américaine en Irak le 28 décembre 2019. Ce décès ajouté à l'attaque de l'ambassade américaine à Bagdad le 31 décembre, dans lesquelles Téhéran est soupçonné d'avoir joué un rôle, aurait donc entraîné la réplique et la mort du stratège iranien.

Seulement, un tel enchaînement des événements signifierait que la Maison Blanche n'a pas raconté toute la vérité sur la raison de la frappe contre Soleimani. Donald Trump a en effet répété que le général préparait des attaques «imminentes» contre des ambassades américaines dans la région. Seulement aucune information plus précise n'a été dévoilée, et le secrétaire à la Défense, Mark Esper, a lui-même expliqué que s'il «partage la vision du président», il n'a vu aucune preuve «concernant les quatre ambassades» qui auraient été ciblées.

Selon NBC, Mike Pompeo et John Bolton, respectivement chef de la diplomatie et conseiller à la sécurité nationale (Bolton n'est plus en poste) avaient même proposé l'assassinat de Qassem Soleimani dès juin, alors qu'un drone américain avait été abattu par l'Iran. Le président américain avait alors refusé, expliquant qu'il n'envisagerait cela que «s'ils frappent des Américains». La Maison Blanche n'a pas encore confirmé ni commenté les informations de NBC.