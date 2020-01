Le Prince Harry a protégé et défendu un soldat gay harcelé dans l'armée britannique

James Wharton, un soldat gay servant dans l'armée britannique, raconte comment en 2008, le prince Harry, alors commandant de char, lui est venu en aide après qu'il a été la cible de moqueries et d'insultes homophobes émanant d'autres militaires anglais.

«Des soldats d'un autre régiment ne supportaient pas le fait que je sois gay. Un jour, alors que j'étais dans le tank, je me suis retrouvé avec le prince Harry et il a bien senti que quelque chose n'allait pas. Il m'a alors demandé ce qui clochait et j'ai fini par lui dire la vérité. James Wharton poursuit son récit livré à Forces Network : «J'ai senti qu'il avait été touché. Le prince Harry est parti voir les soldats en question et ils ont immédiatement arrêté de se moquer de moi».

L'homme livre d'autres anecdotes au sujet d'un homme qu'il décrit «comme très, très intelligent». «Il savait comment faire son travail, il était qualifié, il prenait le temps de connaître son peuple et n'avait pas peur de s'impliquer. Un soir, alors que nous fêtions l'anniversaire d'un autre soldat, il est venu avec nous tous. Nous avons bu des bières ensemble, parlions de façon très libre...», dit-il.

Ce témoignage survient alors qu'Harry et Meghan sont au coeur d'une vive tempête depuis qu'ils ont annoncé leur volonté de se mettre en retrait de la vie royale. La reine Elizabeth II a dit lundi soutenir entièrement le choix du couple princier.