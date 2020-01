Présidentielle américaine : où en est la primaire démocrate avant le premier débat de 2020 ?

20 jours pour convaincre. Alors que les douze candidats encore en course à l'investiture démocrate sont dans la dernière ligne droite avant la primaire dans l'Iowa, prévue le 3 février prochain, six d'entre eux se feront face dans un débat dans la nuit du 14 au 15 janvier.

Six favoris + un

Seuls Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttiegieg, Amy Klobuchar et Tom Steyer ont atteint le nombre de donateurs et d'intentions de votes suffisants pour se retrouver sur la scène de la Drake University à Des Moines (Iowa).

L'absence d'un candidat notable sera cependant importante : Mike Bloomberg. Le milliardaire ne compte que sur sa fortune pour financer sa campagne, et cela lui coûte donc sa place. Mais ses investissements en publicités télévisées lui permettent de compenser, puisqu'il pointe actuellement à la cinquième place dans les sondages nationaux.

Biden - Warren - Sanders : le trio gagnant ?

Malgré tout, trois candidats semblent désormais intouchables, et pourraient bien se faire face jusqu'à la fin des primaires en juillet 2020. Joe Biden domine les sondages depuis le début de la course, quand les deux représentants de la gauche du parti démocrate, Elizabeth Warren et Bernie Sanders, s'échangent la deuxième et la troisième place.

Depuis la fin du mois de novembre, c'est le sénateur du Vermont qui s'accroche à la deuxième place, sans réellement réussir à faire son retard sur Joe Biden. Il a néanmoins su profiter de l'arrivée dans son équipe de personnalités comme Alexandria Ocasio-Cortez ou Ilhan Omar, très populaires depuis deux ans, pour effacer petit à petit Elizabeth Warren.

Des premières ententes chez les favoris ?

Tulsi Gabbard, Andrew Yang, Amy Klobuchar... De nombreux candidats toujours en lice n'ont plus aucune chance ou presque de remporter l'investiture démocrate. Dans les prochaines semaines, des négociations importantes auront lieu entre ces «petits» candidats et les plus gros afin d'obtenir des soutiens en échange de poste ou une promesse de législation. D'ailleurs, certains comme Cory Booker ou Marianne Williamson ont déclaré forfait quelques jours avant le débat du 14 janvier.

Ces petits calculs politiciens seront très importants, d'autant que la course reste encore indécise, et le moindre pourcentage sera scruté par les candidats pour s'assurer de faire face à Donald Trump dans l'élection nationale du 3 novembre 2020.

certains candidats déconcentrés

Avec ces enjeux, on pourrait croire que l'impeachment de Donald Trump n'est pas la première priorité des différents candidats. Seulement, un certain nombre d'entre eux sont sénateurs (Sanders, Warren, Bennet, Booker, Klobuchar), et seront donc une bonne partie du mois de janvier à Washington pour le procès du président.

Cela pourrait jouer en la faveur de ceux qui ne seront pas touchés par cette obligation, comme Joe Biden ou Pete Buttiegieg, déjà bien placés dans l'Iowa et le New Hampshire, où se dérouleront les premiers votes.