Perdu en Alaska, un homme survit près de 3 semaines

Sauvé in extremis. Tyson Steele – un Américain de 30 ans –vivait seul dans une petite maison située Skwentna, en Alaska, lorsque celle-ci a brûlé. Sans moyen de communication, il a dû survivre trois semaines, avant d'être finalement secouru.

S'il a toujours été heureux de vivre au milieu de la nature sauvage, le trentenaire n'avait pas prévu – au beau milieu du mois de décembre – qu'un morceau de carton laissé dans son poêle ne s'envole sur le toit de sa cabane et ne vienne enflammer et entièrement brûler sa petite cabane.

Téméraire mais pas inconscient, Tyson Steel – dont le plus proche voisin se trouve à plus de 30 km – n'a pas risqué sa vie en parcourant ce chemin seul dans la neige et a préféré rester là où il était, attendant d'être secouru.

Pendant près de trois semaines, il a donc dû faire face à des températures négatives et à des conditions météorologiques extrêmes seulement vêtu d'un jogging, de bottes sans chaussettes et d'un pull en laine épais.

C'est alors qu'il a eu l'idée de tracer le mot «S.O.S» dans la neige, afin d'être repéré de loin si un avion venait à survoler la région. Une bonne idée qui s'est finalement avérée payante pour le jeune aventurier. Il a eu la chance qu'un hélicoptère de l'Alaska State troopers, la police de la région, passe par là.

Les forces de l'ordre ont alors aperçu son message et se sont posées pour le secourir, in extremis. Loin d'être choqué par sa mésaventure, Tyson Steele n'aurait demandé que deux choses : prendre une douche et manger chez McDonald's.

Désormais remis de ses émotions et en bonne santé, ce trentenaire a juste prévu de retrouver sa famille à Salt Lake City (Utah), avant de retourner vivre chez lui, en Alaska.

Unbelievable rescue out of Alaska after 30 year old Tyson Steele was left stranded for more than 3 weeks! According to Alaska State Troopers, his cabin burnt down in mid-December killing his dog and leaving him stranded with no communication. #Rescued #AKwx pic.twitter.com/jeYumz3M8Y

— Bay News 9 Weather (@bn9weather) January 13, 2020