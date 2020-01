Australie : il survit 3 semaines parmi les crocodiles

Une panne au mauvais endroit au plus mauvais des moments. Après avoir eu un problème avec son véhicule, un Australien de 29 ans, s'est, bien malgré lui, retrouvé dans l'obligation de passer plusieurs jours dans une forêt infestée de crocodiles.

Son calvaire aura duré au total près de trois semaines. Disparu depuis le 22 décembre dernier, Milan Lemic s'est retrouvé immobilisé après que son véhicule se soit embourbé dans la forêt de Daintree, dans l'État du Queensland, au nord-est de l’Australie.

Dans un pays dont la superficie est quasiment le double de celle de la France, ce n'est que le que le 14 janvier suivant que la police a indiqué l'avoir retrouvé vivant et en bonne santé malgré toutes ces semaines passées dans un milieu des plus hostiles.

Une forêt à ce point dangereuse que les autorités, avant de le retrouver, avaint craint que Milan Lemic ait été mangé par un crocodile, voire un autre animal sauvage.

A man missing in a crocodile-infested region of Far North Queensland has been found safe and well. Initial fears were that Milan Lemic had been taken by a crocodile. https://t.co/7tbUVCZ3GQ @Bianca_Stone #7NEWS pic.twitter.com/axfpoPSGTm

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) January 14, 2020