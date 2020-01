Meghan Markle retrouve le sourire pour sa première sortie depuis l'annonce du couple

C'est sa première sortie publique depuis l’annonce choc du couple de se mettre en retrait de ses obligations royales. La duchesse de Sussex Meghan Markle a visité ce mardi 15 janvier les locaux d'une association caritative de Vancouver (Canada), où elle est apparue tout sourire.

«Regardez avec qui nous avons pris le thé aujourd'hui», a écrit sur son compte Facebook le Downtown Eastside Women's Centre, qui aide des femmes et des enfants en difficulté dans la métropole de la côte ouest du Canada.

L'association a posté une photo de ses membres entourant l'épouse du prince Harry, dans une ambiance décontractée. «Elle était simple et adorable», a déclaré la directrice du centre, Kate Gibson, à la chaîne publique CBC.

«Elle voulait simplement faire connaissance avec l'association. Nous savons qu'elle va venir au Canada et peut-être sur la côte ouest, a-t-elle ajouté. Je pense qu'elle ne veut pas passer pour une étrangère. Elle veut connaître les gens». Meghan Markle a passé un peu plus d'une heure dans ce centre, qui sert aussi de refuge pour la nuit et vient en aide à environ 500 femmes par jour.

«Elle a été fantastique»

Kate Gibson a précisé que la visite avait rapidement été organisée après que le centre a reçu lundi un e-mail «quelque peu mystérieux» d'un assistant de Meghan Markle, qui voulait savoir si la duchesse de Sussex pouvait visiter l'établissement.

«Elle était très terre à terre. Elle a été fantastique», a-t-elle encore lancé. Le prince Harry, sixième dans l'ordre de succession au trône, et Meghan Markle avaient passé les fêtes de fin d'année au Canada sur l'île de Vancouver, avec leur fils Archie.

L'ex-actrice américaine connaît bien ce pays pour y avoir vécu plusieurs années, à Toronto, lorsqu'elle jouait dans la série «Suits», dans laquelle elle interprétait l’avocate Rachel Zane, un rôle auquel elle a dû renoncer après avoir épousé le prince Harry

A regret, la reine d'Angleterre Elizabeth II a consenti laisser son petit-fils et son épouse voler vers leur «nouvelle vie», en leur accordant une «période de transition» entre le Royaume-Uni et le Canada.

«Même si nous aurions préféré qu'ils restent des membres de la famille royale à plein temps, nous respectons et comprenons leur volonté de mener une vie plus indépendante», a affirmé la souveraine de 93 ans.